17.05.2017 - 21:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Qualcomm liegt im Patentstreit mit Apple und verklagt nun auch die Zulieferer des iPhone-Herstellers wegen angeblich zurückgehaltener Lizenzzahlungen. Die Unternehmen sollen laut Angaben von Qualcomm von Apple angewiesen worden sein, keine Gelder mehr an Qualcomm zu zahlen.



Der Streit um Lizenzzahlungen wegen Patentnutzungen zwischen Apple und Qualcomm geht in eine neue Runde. Nun hat Qualcomm vier von Apples Auftragsherstellern (Foxconn, Pegatron, Wistron und Compal Electronics) verklagt, die das iPhone und iPad bauen. Die Unternehmen sollen ihre Lizenzzahlungen an Qualcomm eingestellt haben - angeblich weil Apple das so will.

Apple hingegen beschuldigt Qualcomm, zu hohe Lizenzzahlungen zu fordern. Apple hielt daher Gelder an seine Zulieferer zurück, die daraufhin wohl auch keine Lizenzgebühren mehr an Qualcomm zahlten.

Apple hatte zuvor im Januar 2017 eine Schadenersatzklage in den USA und dann auch in Grossbritannien gegen Qualcomm angestrengt, in der es um überhöhte Lizenzforderungen ging. Qualcomm ging darauf nicht ein und beschuldigte Apple der falschen Verdächtigung.

Die neueste Finte im Streit will Qualcomm natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen und will Apples Auftragsfertiger mit einem Gerichtsbeschluss zwingen, die bestehenden Vertragsverpflichtungen einzuhalten. Qualcomm wies darauf hin, dass die gleichen Zulieferer weiterhin Lizenzgebühren für die Nutzung von Qualcomm-Patenten in Nicht-Apple-Produkten bezahlen würden.

Qualcomm hat in den USA noch weiteren juristischen Ärger. So hat die US-Handelsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) Klage eingereicht, weil sie vermutet, dass Qualcomm seinen Kunden wettbewerbsfeindliche Liefer- und Lizenzverträge aufzwingt.