26.08.2017 - 12:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mehrere Lexus SUVs mit Sensoren und Kameras bestückt, um seine Software zum autonomen Fahren zu testen. Nun wurden neue Modelle entdeckt, die mit einem ganz anderen LIDAR-Scanner ausgerüstet sind. Bald sollen Apple-Mitarbeiter autonom zwischen zwei Standorten pendeln.



Apples neues autonom fahrendes Auto (Bild: Macrumors/ Screenshot: Mac Life)

Macrumors hat von einer Leserin, die in der Nähe von Apples Niederlassung in Sunnyvale in Kalifornien lebt, Fotos der neuen Lexus-SUVs geschickt bekommen. Auf dem Fahrzeugdach befindet sich eine riesige Apparatur mit mehreren Laser-Scannern (LIDAR), mit denen die Umgebung abgetastet werden kann. Das „Detection and Ranging”-System ist eine mit dem Radar sehr verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Statt Radiowellen werden Laserstrahlen verwendet. Bisher setzte Apple auf den Lexus 450h SUVs aus dem Jahr 2015. Das jetzt fotografierte und gefilmte Fahrzeug ist in Lexus 450h aus dem Jahr 2016 oder 2017.

GPS-Sensoren erlauben es dem Fahrzeug, sich in seiner Umgebung zu orientieren. Dazu kommen Radar-Sensoren, die sich an der Vorder- und Rückseite des Autos befinden, um Distanzen zu Objekten zu messen. Kameras in der Nähe der LIDAR-Sensoren lassen das Auto Verkehrsampeln, Menschen, Autos und andere bewegte Objekte erkennen.

Vor kurzem gab es Gerüchte, dass Apple seine Selbstfahrtechnologie bald in einem Mitarbeiter-Shuttle testen wird, um Personen zwischen verschiedenen Apple-Büros in der Bay Area zu fahren.

In Sunnyvale soll Apple die Arbeiten am früheren Project Titan durchgeführt haben, das mittlerweile nicht mehr zum Ziel hat, ein Auto zu entwickeln, sondern Software zum automatisieren Fahren hervorbringen soll.

Während Apple die Software zum autonomen Fahren testet, sind natürlich Testfahrer an Bord, die jederzeit das Steuer übernehmen können, falls etwas schief gehen sollte.