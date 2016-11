Wenn Sie sich eine professionelle Drohne zulegen wollen, dann gibt es derzeit ein sehr interessantes Angebot von Notebooksbilliger für den Hubsan X4 Pro Quadrocopter. Sie können sogar noch mehr sparen als die angegebenen 50 Prozent. Wir verraten Ihnen wie.

Quadrocopter: Hubsan X4 Pro (Bild: Hubsan)

Der Hubsan X4 Pro Quadrocopter ist ziemlich robust. Das Gerät bietet GPS und einen Fallschirm, mit dem es in widrigen Situationen sicher zu Boden gleiten kann. Darüber hinaus bietet das Gerät einen Kamera mit Full-HD-Auflösung (1080p).

Zum Deal: Hubsan X4 Pro Quadrocopter stark reduziert.

Bei Notebooksbilliger bekommen Sie das Gerät derzeit zum Preis von 299,99 Euro statt sonst 599,99 Euro. Sie sparen so also bereits rund 50 Prozent. Doch Sie können zusätzlich noch bis zu 70 Euro mehr vom Kaufpreis abziehen. 20 Euro erhalten Sie, wenn Sie sich für die Zahlungsmethode „Masterpass“ entscheiden – geben Sie dazu den Code „Masterpass“ an der Kasse an. Und weitere 50 Euro können Sie sparen, wenn Sie sich auf eine 0-Prozent-Finanzierung einlassen. Denken Sie dann daran, etwaige Kreditversicherungen zu deaktivieren, damit Sie tatsächlich nicht draufzahlen. Somit könnten Sie den Hubsan X4 Pro Quadrocopter am Ende für nur 229,99 Euro erstehen.

Das Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht, oder bis spätestens 20. November.