Sie möchten gerne Dateinamen nach einem Schema umbenennen? Gerne auch viele Dateien auf einmal? Dann hilft Ihnen die Software Better Rename 10 am Mac dabei, gerade wenn Sie sich mit dem Terminal nicht so gut auskennen und keine Shell-Scripte schreiben können, um etwaige Aufgaben zu erledigen. Zur Einführung gibt es die App günstiger.

Better Rename 10 im Mac App Store (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Apple, Montage: Mac Life)

Entwickler Frank Reiff hat Better Rename 10 Ende Januar im Mac App Store veröffentlicht. Die Software gibt es zur Einführung für 19,99 Euro statt sonst 26,99 Euro.

Die erste Version der Software erschien im Jahr 1996. Die aktuelle Software is kompatibel mit Macs mit OS X 10.7 oder neuer und 64-Bit-Prozessor. Sie können als Power-User über die App auch Regex nutzen, um Ihre Dateien umzubenennen und können in einer instantanen Vorschau erst einmal feststellen, ob alles so ist, wie Sie es sich vorstellen.

