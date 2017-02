03.02.2017 - 21:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die neue iOS-Version von Microsoft Outlook kann mit Add-Ins umgehen, was die Integration von Drittanbieter-Apps direkt in Outlook ermöglicht. So lassen sich zum Beispiel Trello oder Evernote direkt ansteuern.



03.02.2017 - 21:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Outlook auf iOS (Bild: Microsoft)

Das hin- und herschalten zwischen iOS-Apps gehört zwar zum Alltag, kann aber auf Dauer ganz schön nerven. Microsoft hat sich in Outlook 2.10.0 für iOS etwas neues ausgedacht, um das Zusammenspiel zwischen seiner Anwendung und anderen iOS-Apps zu erleichtern. Sogenannte "Add-Ins", die in den Einstellungen zu finden sind, erlauben den Zugriff auf diverse Apps direkt aus dem Programm heraus.

Aktuell gibt es Anbindungen an den Cloud-Notizzettel Evernote oder die Projektverwaltungssoftware Trello beziehungsweise Smartsheet, GIPHY und Nibble sowie die Microsoft-Apps Dynamics 365 und Microsoft Translator.

Weniger App-Umschalten für mehr Produktivität

Gerade letzteres ist besonders praktisch, wenn der Nutzer eine fremdsprachige E-Mail erhält, die übersetzt werden soll. Alternativ können E-Mails so direkt in Evernote überführt werden oder aus einer E-Mail eine Trello-Karte erzeugt werden.



Künftig soll auch Outlook für macOS diese Funktion erhalten, doch bisher hat Microsoft sie nur in einer Betaversion integriert, die im Rahmen des Microsoft-Insider-Programms bezogen werden kann. Betaversionen sind für den produktiven Einsatz ungeeignet, weshalb sie nur auf Testsystemen eingesetzt werden sollten.

Die vorherige iOS-Version von Outlook brachte unter anderem eine Skype-Integration für den Kalender mit sich. So können Anwender beim Erstellen eines Termins die Option „Skype Meeting“ aktivieren. Anschließend reicht ein Tipp auf den Kalendereintrag aus, um den Skype-Anruf zu starten. Voraussetzung ist, dass Nutzer bei der Erstellung des Termins den korrekten Sykpe-Namen des Gesprächspartners eintragen und die Skype-App auf ihrem iPhone oder iPad installiert haben.

Die App Outlook für iOS ist kostenlos über den iTunes App Store erhältlich.