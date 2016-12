Tim Cook hat also vor kurzem an der New Yorker Börse durchaus die Wahrheit gesagt, als es hieß, die AirPods seien vom Start weg ein Erfolg. Zulieferer Inventec, der die Bluetooth-Kopfhörer für Apple zusammenbaut, will nun die Produktion ankurbeln, damit bald jeder seine AirPods pünktlich erhält.

Apples AirPods (Bild: Apple)

Nun gibt es neue Meldungen aus China, denen zufolge der Fabrikant der AirPods, die Firma Inventec, die Fertigungskapazitäten erhöht hat und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben soll.

Nachfrage nach AirPods groß

Die Nachfrage nach den AirPods ist offenbar größer als Apple es erwartet hat und nun können sich etwaige Besteller Hoffnungen machen, dass die Lieferzeiten für die Bluetooth-Kopfhörer aus Cupertino sich schon bald verkürzen werden. Bislang müssen Besteller der Kopfhörer mehrere Wochen auf eine Lieferung warten.

Inventec hatte im November angegeben, dass man für 2017 ein Umsatzwachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr erwarte. Und zwar ausschließlich wegen der Bestellungen zusätzlicher AirPods.

W1-Chip erleichtert Verbindung zu Geräten

Die AirPods, wie auch die PowerBeats 3 und die Beats Solo 3 Wireless nutzen allesamt den neuen W1-Chip Apples. Dieser erleichtert die Verbindung der Kopfhörer mit zugehörigen Geräten. Einmal autorisiert, kann man kinderleicht das verbundene Gerät wechseln; Mac Life hat die AirPods getestet und für gut befunden.