Aktuell bekommen Sie als Prime-Mitglied von Amazon ein besonderes Angebot für die WD My Cloud mit 6 TB WD-RED-Festplatte. Die Offerte gilt, solange der Vorrat reicht. Der Preis kann entsprechend recht bald nach oben korrigiert werden.

WD My Cloud (Bild: Western Digital)

Wenn Sie auf der Suche nach einer Backup-Festplatte sind, mit der Sie auch Streaming-Inhalte gut unterbringen können, ist das Angebot von Amazon für seine Prime-Mitglieder vielleicht interessant für Sie. Sie bekommen die WD My Cloud mit 6 TB WD-Red-Festplatte derzeit für 176,99 Euro. Der Vergleichspreis für das Produkt liegt bei leicht über 200 Euro.

Zum Deal: WD My Cloud 6 TB günstiger kaufen.

In der WD My Cloud steckt ein Dual-Core-Prozessor, der den DLNA-Server fürs Streaming antreibt und die Cloud-Funktionalität managt. Sie können das Gerät per USB oder Ethernet anschließen. Ein Netzwerkkabel ist im Lieferumfang genauso enthalten wie ein passendes Netzteil.