Der Trend geht zum Zweittablet: Vielleicht wollten Sie es immer schon mal ausprobieren, oder aber haben einen Zweck für ein günstiges Android-Gerät im Auge. Vielleicht wollen Sie die Kinder damit surfen lassen, oder im Wohnzimmer nur zwischendurch mal sehen, wer Recht hat, wenn wieder eine Quizsendung in die Werbung geht. In jedem Fall bekommen Prime-Kunden bei Amazon derzeit das 2017er Modell des Fire 7 Tablets mit 7 Zoll Displaydiagonale zum Preis von nur 44,99 Euro. Sie können auf 8 GB Speicher zurückgreifen, der sich per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Der zusätzlich Rabatt wird Prime-Kunden am Ende des Bestellvorgangs automatisch abgezogen.

Amazons kleine Tablets zum Surfen auf dem Sofa (Bild: Amazon)

Produkthinweis Das neue Fire 7-Tablet, 17,7 cm (7 Zoll) Display, 8 GB (Schwarz), mit Spezialangeboten Preis: 59,99 €

Eckdaten zum Fire 7 Tablet CPU: Mediatek MT8163B

RAM: 1 GB

Speicher: 8 GB (erweiterbar)

GPU: Mali-T720 MP2

Auflösung 1024 x 600

Gewicht: 295 Gramm

Hinweis: Ebenfalls reduziert ist das Fire HD 8 Tablet. Das Gerät kostet 20 Euro weniger. Derzeit nur 79,99 Euro.

