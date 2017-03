Sie gehen hin und wieder Joggen? Oder regelmäßig ins Fitnessstudio? Vielleicht stellen Sie sich daheim auch einfach nur auf die Tretmühle – in jedem Fall kann ein paar leichter Kopfhörer, die schweiß- und wasserresistent sind, Ihrer Motivation nicht schaden. Bei Amazon sind derzeit die Bluetooth-Kopfhörer Anker SoundBuds Slim dank Gutscheincode reduziert.

Bluetooth-Kopfhörer SoundBuds Slim (Bild: Anker)

Sparen Sie jetzt beim Kauf der Anker SoundBuds Slim auf Amazon bares Geld. Sie erhalten den Bluetooth-Kopfhörer fünf Euro günstiger. Statt derzeit 25,99 Euro zahlen Sie nur 20,99 Euro, wenn Sie den Gutscheincode „ANKERBHS“ eingeben. Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

Zum Deal: Anker SoundBuds Slim günstiger kaufen.

Die SoundBuds Slim sind IPX4 zertifiziert und damit gegen Spritzwasser geschützt. Sie müssen selbst bei einsetzendem Regen keine Sorge haben, Ihren Lauf zu unterbrechen. Die Kopfhörer nutzen zur Übertragung moderne Bluetooth-4.1-Technologie.

Sie bekommen vier Paar Ohrstücke in den Größe XS, S, M und L, sowie Ohrhörnchen in den Größen S, M und L. Auch wird mit den SoundBuds Slim ein Clip für die Kleidung mitgeliefert und ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen. Mit einer Akkuladung halten die SoundBuds Slim sieben Stunden lang. Außerdem können Sie über eine integrierte Fernbedienung die Musikwiedergabe bedienen und Dank integriertem Mikrofon auch Telefonanrufe führen oder Ihr Abspielgerät via Sprachwiedergabe steuern.

Doch noch etwas ist interessant für den Einsatz unterwegs. Die Enden der Ohrstöpsel sind magnetisch. Lassen Sie diese einfach um den Hals baumeln und die Magnete wirken wie der Verschluss einer Kette. Auf diese Weise sollten Sie die Kopfhörer nicht mehr verlieren.