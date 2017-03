Sie mögen die Taschenbücher mit dem breiten gelben Rand von G|U? Der Verlage Gräfe und Unzer bietet zu vielen davon auch interaktive Ratgeber in Form von Apps im App Store an. Eine ganze Reihe, zum Beispiel zu Snacks unter 300 Kalorien oder veganem Grillen und Backen sind derzeit in Apples Onlineshop reduziert. Wir stellen diese für Sie in einer Übersicht zusammen.

Snacks unter 300 Kalorien von G|U (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: G|U, Montage: Mac Life)

Sie wollen snacken, dabei aber auf gesunde Kleinigkeiten zurückgreifen? G|U bietet dafür den Titel „Snacks unter 300 Kalorien“ im App Store an. Er bietet 51 Rezepte, zu denen Sie auch Einkaufslisten anfertigen können. Die App kostet aktuell nur 2,99 Euro – sonst 3,99 Euro.

Weiterhin reduziert, und zwar von 3,99 Euro auf 2,99 Euro ist der Titel „Slim-Yoga: Schlank mit Yoga“. In diesem sind auch Videoanleitungen für einzelne Yoga-Figuren enthalten.

Sie interessieren sich für den veganen Lebensstil? Dann ist die App „Vegan kochen“ mit den besten Rezepten von G|U eventuell interessant für Sie. Auch diese App ist reduziert, und zwar auf 3,99 Euro von sonst 4,99 Euro.

Außerdem günstiger bekommen Sie die Titel „Vegan backen“ und „Grillen vegan und vegetarisch“. Sie kosten jeweils 2,99 Euro statt sonst 3,99 Euro.

Statt 7,99 Euro kostet der Ratgeber „Homöopathie für Kinder“ derzeit nur 5,99 Euro. Er gibt Hinweise, wie Sie mit „130 Globuli“ über „400 Beschwerden“ von Kindern lindern können sollen.

Hinweis: Im App Store gibt es noch eine Reihe weiterer Apps von G|U, die derzeit reduziert sind. Angesichts einiger negativer App-Store-Bewertungen für speziell diese haben wir uns entschieden die entsprechenden Apps nicht zu bewerben. Falls Sie aber natürlich im App Store danach stöbern wollen, steht es Ihnen frei. Die hier vorgestellten Titel von G|U finden die Käufer und Käuferinnen aber allesamt gut.