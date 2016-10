25.10.2016 - 16:24 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple bietet mit den Powerbeats3 Wireless weitere Kopfhörer an, die vom neuen W1-Chip Gebrauch machen. Dieser wurde auf der iPhone-Keynote angekündigt und sollte vor allem bei den AirPods zum Einsatz kommen. Während die AirPods noch auf sich warten lassen, kann man die Vorzüge des Prozessors in verschiedenen Beats-Kopfhörern bewundern. Der Preis liegt bei knapp 200 Euro und der Versand beginnt derzeit in „1-2 Wochen”.



Powerbeats3 werden jetzt offiziell angeboten (Bild: CC0)

Die Powerbeats3 Wireless richten sich laut Apple vor allem an all diejenigen, die während des Sports Musik hören wollen. Dafür wurden die In-Ear-Kopfhörer mit Bügeln wasser- und schweißgeschützt aufgestellt und bieten eine recht lange Akkulaufzeit. Mit einem vollen Akku sollen sie bis zu 12 Stunden durchhalten. Eine fünfminütige Pause am Ladekabel soll eine weitere Stunde der Wiedergabe ermöglichen.

Powerbeats3 Wireless jetzt im Apple Store verfügbar

Die Powerbeats3 Wireless sind ab sofort im Apple Store verfügbar. Apple bietet sie in fünf Farben an. Der Preis dafür liegt bei 199,95 Euro. Es handelt sich dabei um Kopfhörer, die im Ohr getragen werden. Ein Bügel sorgt aber für zusätzliche Stabilität. Die beiden Ohrhörer werden mit einem Kabel zusammemgehalten, die Verbindung zur Tonquelle ist aber kabellos via Bluetooth Class 1.

Einmal mehr kommt in den Powerbeats3 Wireless der W1-Chip zum Einsatz, der energieeffizient die drahtlose Verbindung aufrecht erhält. Apple spendierte ihm noch weitere Kunststückchen, sodass die Kopfhörer mit so gut wie keiner Konfiguration gekoppelt werden können. Ist das iOS-Gerät oder der Mac mit einer Apple-ID verbunden, kann die Tonquelle einfach gewechselt werden.

Im Lieferumfang enthalten sind die Kopfhörer, Ohreinsätze in verschiedenen Größen, eine Tragetasche, ein USB-Ladekabel (USB-A auf Micro-B), eine Kurzanleitung sowie die Garantiekarte. Laut derzeitiger Schätzung dauert es mit der Lieferung bis zu zwei Wochen. Dafür entfallen aber die Versandkosten.