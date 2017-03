Apples Programmiersprache Swift legt in seiner Popularität weiter zu. In der Topliste, dem TIOBE Index, kann es vier Plätze gegenüber dem Vorjahr gutmachen. Dies geht aus einer aktuellen Veröffentlichung hervor. Apple erklimmt damit die Top 10 des Rankings. Zeitgleich verliert Objective-C weiter an Bedeutung.

Apple Swift (Bild: Apple)

Apples Swift mausert sich zu einer der beliebtesten Programmiersprachen. Dadurch, dass sie nicht auf einen bestimmten Zweck beschränkt ist, wird sie auch gerne von vielen Entwicklern universell eingesetzt. Natürlich lassen sich damit Apps für iOS, tvOS oder macOS programmieren. Doch nachdem der iPhone-Hersteller aus Cupertino die Programmiersprache als Open-Source-Version veröffentlichte, gab es kurze Zeit später bereits eine Reihe von Web-Frameworks, die auf Swift basierten. Diese konkurrieren mit Sprachen wie PHP, Python oder Ruby um die Gunst von Web-Entwicklern zur Erstellung von Web-Apps.

Swift in Beliebtheit gestiegen seit 2014

Das Unternehmen hat die Programmiersprache in der Version 1.0 erst im Jahr 2014 veröffentlicht. Schon ein Jahr später hatte es Objective-C in der Beliebtheit abgelöst. Und bei der neuen Auswertung des TIOBE Index fällt Objective-C weiter zurück. Dieses liegt nun auf Rang 16 (-1). Swift hingegen rangiert auf Platz 10 (+4).

Dass der Technologie-Konzern ein Interesse daran hat, Swift zu noch mehr Verbreitung zu verhelfen, zeigt sich auch daran, dass man es möglichst vielen Leuten beibringen möchte. So betreut man unter anderem ein eigenes Blog zu Swift.

Programmieren lernen mit Swift

Erst vergangenes Jahr hat man eine interaktive Lernsoftware mit Blick auf Programmieranfänger und Kinder im App Store veröffentlicht: Swift Playgrounds. Damit lassen sich erste Schritte in der Programmierung mit Swift nachvollziehen, auf spielerische Art und Weise.

Hinweis: Der TIOBE Index wird, wenngleich sich sein Verfahren reproduzieren lässt, nicht streng wissenschaftlich berechnet. Die Daten eruieren Suchanfrage bei Suchmaschinen, um die Beliebtheit daran abzulesen. Grundsätzlich zeigen jedoch auch andere Auswertungen regelmäßig, dass Swift beliebt ist.