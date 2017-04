Nur heute bekommen Sie als Angebote des Tages Konsolen-Bundles mit PlayStation 4 oder Xbox One und zusätzlichen Spielen, sowie Gamepads bei Amazon günstiger. Doch Media Markt hat für Xbox-Fans ein weiteres Angebot in petto, das tatsächlich das Etikett XXL verdient und nicht nur heute gilt. Falls Sie also noch keine haben, oder aber eine verschenken möchten, wäre jetzt der Augenblick günstig. Denn die Preise waren zuletzt vor Weihnachten auf diesem Niveau.

Xbox One S (Bild: Microsoft)

Bei Amazon bekommen Sie derzeit ein Paket aus PlayStation 4 mit 1 TB Speicher inklusive dem Shooter Call of Duty: Infinite Warfare in der Legacy Edition und einem zweiten DualShock-Controller im Paket günstig angeboten. Das Angebot gilt noch knapp acht Stunden. Sie zahlen für das Paket nur 299,97 Euro. Die Konsole mit Spiel kostet sonst bereits 349 Euro, ein Controller alleine auch gut und gerne 40 Euro.

Zum Angebot: PS4 inklusive Shooter und zweitem Controller günstiger.

Produkthinweis PlayStation 4 - Konsole (1TB, schwarz) inkl. Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (Code) & 2 DualShock 4 Wireless Controller (weiß + schwarz) Preis: 299,97 €

Demgegenüber bietet der Onlinehändler ebenfalls noch für knapp acht Stunden gleich diverse Kombinationen von Xbox One S günstiger an. Die Preise variieren zwischen 259 und 289 Euro. Sie bekommen in jedem Fall immer 2 Gamepads, aber eben andere Spiele im Paket dazu. Für 289 Euro können Sie zum Beispiel die Xbox One S mit 1 TB Speicher, zwei Controllern und den Games Forza Horizon 3, sowie Halo Wars 2 in der Ultimate Edition shoppen.

Zum Deal: Xbox One S im Paket mit zwei Spielen und zusätzlichem Controller kaufen.

Produkthinweis Xbox One S 1TB Konsolen-Bundle inkl. Halo Wars 2:Ultimate Edition + Forza Horizon 3 - Standard Edition + Xbox Wireless Controller (schwarz) Preis: 289,00 €

XXL-Angebot von Media Markt

Bei Media Markt bekommen Sie außerdem die Xbox One S mit „nur“ 500 GB Speicher. Dafür sind im Paket aber ebenfalls ein zweite Games und insgesamt „neun” Spiele enthalten: Forza Horizon 3: Standard Edition, Grand Theft Auto 5, Halo - The Master Chief Collection, Mafia 3, Rage, Doom 3 BFG, Fallout: New Vegas, Fallout 3 und The Elder Scrolls IV - Oblivion. Dieses Paket kostet 359 Euro. Den zweiten Controller gibt es im Rahmen der Aktion "Frohes Nest!", über die wir gestern berichteten, geschenkt dazu.

Zum Deal: XXL-Angebot zur Xbox One S bei Media Markt kaufen .