Die ExaDrive DC 100 von Nimbus ist die SSD mit dem größtem Speichervolumen der Welt. In das 3,5 Zoll große Gehäuse passen 100 TByte und das bei einem so geringen Strombedarf, dass damit eine Glühbirne nicht einmal hell würde. Gerade einmal 14 Watt verbrät die SSD unter Last, im Idle-Betrieb sind es 10 Watt.