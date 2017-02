13.02.2017 - 12:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple ist derzeit nicht nur fleißig mit der Umsetzung von Carpool Karaoke: The Series beschäftigt, sondern arbeitet daneben noch an einer weiteren Serie. Bei Planet of the Apps handelt es sich um eine nicht geskriptete Serie über Apps und deren Entwickler. Laut einem Insider, der direkt mit der Serie zu tun hat, wurden nun die Dreharbeiten abgeschlossen und es geht nun in die Post-Production.



Mit Planet of the Apps wird Apple eine erste originale Serie veröffentlichen. Dabei greift man auf kein Skript zurück, sondern konzentriert sich auf die Apps und deren Entwickler. Speziell dafür hat Apple in der Nähe von Hollywood ein eigenes Set errichtet, dass sich laut einem Insider in keinster Weise vor anderen großen Produktionen verstecken muss. Es wird Apple-typisch und besticht mit zahlreichen Details.

„Apple baute das Set und riss es nach dem Abschluss der Dreharbeiten wieder ab. Das Set war absolut wunderschön und war in einer Weise aufgebaut, die ich in noch keiner anderen Show dieser Art gesehen habe. Es ist sehr tech-elegant mit wunderschönem Dekor und Dekorationen. Nur Apple könnte es auf diese Weise tun. Es ist sehr sehr gut gearbeitet. Steve Jobs wäre stolz auf das Set."

Während die Show von Ben Silverman, Howard Owens und William Adams (aka will.i.am) produziert wird, soll sie vergleichbar mit Casting-Shows wie The Voice sein. Mehr als 100.000 Apps wurden für die Teilnahme an der Show eingereicht. Nur 100 wurden schlussendlich ausgewählt. Während der Moderator der Show noch unbekannt ist, sind bereits die vier Mentoren bekannt: Gary Vaynerchuck, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba und will.i.am. Die vier stehen den Entwickler stets mit Rat und Tat zur Seite und sollen „einen Mehrwert für die Apps gebracht haben, die Sie beraten haben".

Leider ging der Insider nicht auf den Ablauf der Show ein. Jedoch sollen die Entwickler nicht wie bei anderen Shows auf der Bühne stehen. Als Gewinn winkt den Entwicklern eine Finanzierung von 10 Millionen US-Dollar sowie eine prominente Platzierung im App Store. Ein Termin für die Veröffentlichung auf Apple Music ist noch nicht bekannt, aber wir würden uns wundern, wenn wir nicht spätestens zu Apples Entwicklerkonfernz WWDC 2017 im Juni Neuigkeiten zu Planet of the Apps hören werden.