Das Google in Konkurrenz zu Apple steht, hat das Unternehmen auf seinem Pixel-Event heute selbst zur Schau gestellt. Als man das neue Pixel-Smartphone präsentierte, verwies man darauf, wie einfach es dank einer App sei, von einem Smartphone zum neuen Pixel zu wechseln. Zu sehen war ein iPhone, dessen Inhalte auf das Android-Smartphone kopiert wurden. Doch der Event konnte die Zuschauer nur ab und zu begeistern. Die meiste Zeit wurde man das Gefühl nicht los, dass Google sich zwischen Apple und Amazon, ja vielleicht sogar Facebook aufreibt.

Google nur einer unter vielen (Bild: CC0)

Dies ist ein meinungsbasierter Artikel und als solcher versucht er einen Standpunkt deutlich zu machen. Google hat auf seinem Pixel-Event das Rad nicht neu erfunden. Doch wenn man bei der Bewertung genau sein will, dass muss man ins Detail gehen.

Apple kann das auch, oder?

Googles Pixel-Smartphones haben einen integrierten Assistenten, ähnlich Apples Siri oder Microsofts Cortana. Als jemand, der Apples September-Event noch allzu gut vor dem geistigen Auge hat, wirkte es eher ernüchternd, als der Google-Mitarbeiter zur KI sprach, sie solle ihm doch bitte alle Fotos aus dem letzten Oktober-Urlaub zeigen. Dieser Moment hatte keinen Zauber, weil Google gefühlt eher der letzte und in jedem Fall aber nicht der erste der „großen“ Technologie-Konzerne ist, der so etwas zeigt. Siri kann das auch, dachte ich. Es passte ins Bild, dass Brian Rakowski nicht wirklich in seinem Vortrag überzeugen konnte. Als er einmal fast das Stottern anfing, während er versuchte den Zuschauern zu erklären, „wie toll“ doch der Google-Assistent sei, unterstrich er damit, wie wenig glaubwürdig der Vortrag eigentlich ist. „Spiel mir einen Song“, „Reservier mir ein Restaurant“, diese und andere Befehle versteht Siri auch.

Richtig ist, im Detail ist die KI von Google ausgeklügelter. Doch Google hat es heute nicht verstanden, das deutlich zu machen. Der Anbieter kann grundsätzlich auf seine riesige Wissensdatenbank verweisen und hat einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Dafür sind aber manche der präsentierten Ergebnisse eher mau ausgefallen.

Kann Google das besser?

Neben der App, die beim Wechsel von iOS zu Android helfen soll und dem Google Assistant zeigte man uns auch Google Duo. Die App ist eine FaceTime-Konkurrenz und soll sehr einfach zu bedienen sein. Das sagt man FaceTime auch nach. Der einzige Unterschied ist, dass der Angerufene auf dem Display eine Vorschau sieht, wer ihn anruft.

Und Google Wifi? Das Gerät hat ein anderes Design ist aber im Prinzip Apples AirPort Express oder Extreme in Rund. Tatsächlich hat Apple auf diesem Gebiet viele Jahre schon ein Produkt angeboten, das das heimische WLAN-Netzwerk optimal unterstützt. Jeder, der ein solches Apple-Gerät einsetzt, wird das bestätigen. Warum also bringt Google viele Jahre nach Apple ein vergleichbares Gerät auf den Markt?

Von Googles Pixel-Smartphones müssen wir an dieser Stelle nicht sprechen. Es sind „nette“ Geräte, die technisch selbst mancher Android-Konkurrenz nicht den Rang ablaufen können. Die Kamera soll gut sein und bemerkenswert ist, dass die Smartphones das Android-Betriebssystem automatisch aktualisieren werden. Ein Vorteil gegenüber allen anderen Android-Geräten.

Google Home will mit Amazons Alexa streiten

Dann war da noch der Lautsprecher, von dem Google möchte, dass er die Zentrale im Eigenheim wird. Sie können Google Home als Bluetooth-Lautsprecher verwenden, ihn aber außerdem dazu verwenden, kompatible Geräte zu steuern. Wieder kommt die Google-KI zum Einsatz, und natürlich die Cloud. Aber leider ist auch Home nichts Neues. Denn Amazons Alexa war vorher am Markt und die Technologie zeigt, wie alle anderen auch, dass es Grenzen gibt. Apples HomeKit und auch Alexas Heimautomatisierungsschnittstelle sind beschränkt. Macht Google es besser? Leider nicht. Vier Hersteller/Produkte, darunter Philips Hue und das NEST-Thermostat wurden genannt, die von Beginn an über Google Home gesteuert werden können. Weitere sollen folgen… Reicht das, um Käufer zu überzeugen?

Ist Daydream View besser als Gear VR?

Wenn Sie den Google-Event verfolgt haben, wurden Sie vielleicht den Verdacht nicht los, dass Google zeigen wollte, wie es Alles besser kann. Bei mobiler Virtual Reality hatte man aber wirklich das Gefühl als könne Googles Daydream View VR-Headset für Smartphones gegenüber der Konkurrenz punkten. Brillenträger wie ich könnten dem Produkt wohl gesonnen sein. Es ist günstig, es soll sich gut tragen. Aber es ist schlechterdings nur ein Gear VR von einem anderen Hersteller. Ob das iPhone damit funktionieren wird? Fraglich. Welches Android-Smartphone damit kompatibel sein wird? Ebenso bislang nicht beantwortbar. Mit den neuen Pixel-Smartphones kann man das Gadget verwenden. Hoffentlich auch mit anderen Geräten auf denen Android Nougat läuft. Doch Facebooks Oculus und Samsung haben mit dem Gear VR schon zwei Jahre lang ein Produkt wie dieses auf dem Markt.

Daydream View VR-Headset in Konkurrenz zu Facebooks und Samsungs Gear VR (Bild: Google)

Sonys PlayStation VR oder Facebooks Oculus und HTC Vive müssen sich schon gar nicht nach Daydream umschauen. Denn Spiele können diese Systeme besser und „Kino“ oder 360-Grad-Videos sowieso.

Fazit

Als langjähriger Beobachter der Szene weiß man, dass man nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden kann. Hinter den Kulissen wird bei vielen Unternehmen gearbeitet. Google hat einige nette „Details“ in seinen Produkten versteckt, wusste aber nicht, diese richtig in Szene zu setzen. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Und bei vielem hatte man das Gefühl, dass Google sich einfach nur zwischen Apple, Amazon oder Facebook aufreibt. Die anderen waren einfach früher dran. Nun muss Google, wenn es die Produkte langfristig am Markt etablieren will, zeigen, dass sie besser sind als die Konkurrenz.