Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone 8 und 8 Plus kletterten beide Geräte beim Kameratest von DxOMark im Gesamtergebnis auf die Plätze eins und drei. Das 8 Plus lag damit von den Punkten her gleichauf mit dem Galaxy Note 8. Nach nur wenigen Tagen rutschen die beiden Spitzen-Smartphones aber nun auf den zweiten Platz und müssen sich dem Google Pixel 2 geschlagen geben.

Das Pixel 2 stellt mit 98 Punkten einen neuen Testrekord auf (Bild: DxOMark)

DxOMark bezeichnet sich selbst als die Referenz für Kamera und Foto-Testberichte. Tatsächlich testet die Webseite sehr ausführlich die verschiedensten Geräte und gibt die Ergebnisse in einem fundierten Bericht wieder. Neben klassischen Kameras und Objektiven, testet DxOMark auch immer wieder aktuelle Smartphone-Modelle verschiedener Hersteller und vergibt einen Platz in seiner Rangliste.

Natürlich durfte auch ein Test des iPhone 8 und 8 Plus nicht fehlen und beide Geräte konnten mit der verbauten Kamera und zugehörigen Software überzeugen. Das iPhone 8 Plus kletterte mit 94 Punkten gemeinsam mit dem Galaxy Note 8 von Samsung auf den ersten Platz, muss diesen aber nun bereits wieder abgeben. Das Google Pixel 2 erreicht mit 98 Punkten einen neuen Testrekord und steht damit auf dem ersten Platz.

Das Pixel 2 überzeugt in fast allen Kategorien und weiß auch im Bereich Video durch gute Qualität, einen schnellen Autofokus und eine sehr gute Bildstabilisierung zu glänzen. Die reine Foto-Funktion wurde sogar noch besser bewertet. Lediglich in einer Kategorie hat das Pixel 2 ein Nachsehen, im Vergleich zum iPhone 8 Plus und dem Galaxy Note 8. Durch die in diesen Geräten verbauten Dual-Kameras, gelingt ein deutlich besserer Portraitmodus. Das Pixel 2 muss diesen Effekt alleine durch die Berechnung der Software erzeugen, was aktuelle noch nicht so gut funktioniert.

Produkthinweis Mini Flexibel Handy Stativ iPhone Stativ mit Bluetooth Fernbedienung für Kamera und Smartphone wie iPhone und Samsung Preis: 10,09 €

Auch wenn das Pixel 2 nun die Führung übernommen hat, Apple könnte ab dem 03. November schon wieder zurückschlagen. Die Kamera des iPhone X konnte bisher noch keinem genauen Test unterzogen werden. Rein auf dem Papier dürfte sie aber noch besser ausfallen, als beim iPhone 8 Plus. Ob die Steigerung reicht das Pixel 2 einzuholen, werden wir in wenigen Wochen wissen.