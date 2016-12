Als Tagesangebot bei Amazon wird derzeit die Philips Living Colors Iris stark reduziert angeboten. Die schicke LED-Lampe kann bis zu 16 Millionen Farben darstellen und ist Hue-kompatibel.

Philips Living Colors Iris (Bild: Philips)

Sie wollen in Ihrer direkten Umgebung das Licht in viele Farben tauchen, um es an Situationen anzupassen? Dann ist die Philips Living Colors Iris vielleicht genau richtig für Sie. Die LED-Lampe bietet ein Farbspektrum von 16 Millionen Farben, ist dimmbar und eine Lichtleistung von 210 Lumen. Die Iris verbraucht dabei 10 Watt. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert.

Zum Deal: Philips Living Colors Iris stark reduziert.

Falls Sie über eine Hue-Bridge verfügen, können Sie die Lampe auch in Ihr Hue-Netzwerk einbinden und per App steuern. Außerdem können Sie bei der Lampe Ihre Lieblingsfarbe speichern.

Das Produkt wird nur heute für 45,95 Euro angeboten statt sonst knapp 120 Euro. Es handelt sich dabei um die Variante in „Klar“. Sie können aber auch eine dunkle Variante für etwas über 52 Euro erwerben. Das Angebot ist allerdings nur noch bis heute um Mitternacht gültig.