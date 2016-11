11.11.2016 - 11:23 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das Internet der Dinge steckt in seiner Version für Privatanwender noch in seinen Kinderschuhen. Kein Wunder also, dass es für verschiedene Angriffe anfällig ist. Sicherheitsforscher haben nun einen Weg gefunden, alle Philips Hue-Lampen einer Stadt zu übernehmen. Dafür müssen Angreifer nur eine einzige Lampe infizieren. Von dieser Lampe aus verbreitet sich der Wurm dann von alleine weiter. Ist die Lampe einmal infiziert, ist sie für den Besitzer quasi wertlos.



11.11.2016 - 11:23 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Philips-Hue-Lampen besitzen eine große Sicherheitslücke (Bild: Philips)

Sicherheitsforscher haben eine riesige Sicherheitslücke bei den smarten Lampen des Herstellers Philips entdeckt. Die Forscher nennen die Lücke etwas salopp „IoT Goes Nuclear“. Der Titel beschreibt aber die potenziellen Auswirkungen dieser Sicherheitslücke bei Philips Hue ganz gut. Denn damit ist es möglich, die smarten Lampen mit einem Wurm zu infizieren, der sich anschließend wie eine nukleare Kettenreaktion weiterverbreiten kann.

Philips-Hue-Lampen können sich gegenseitig hacken

Dem Papier der Forscher zufolge gibt es eine Lücke im ZigBee-Chip von Atmel, der Bestandteil jeder Hue-Lampe ist. Dank dieser Schwachstelle ist es möglich, einen entsprechenden Transmitter mit einer beliebigen Hue-Lampe zu verbinden und diese von der Verbindung des eigentlich mit ihr gekoppelten Geräts zu entreißen, indem ein Factory Reset durchgeführt wird. Anschließend kann man die smarte Lampe mit einem Wurm versehen, der genau das gleiche bei allen anderen Geräten mit so einem Chip macht, die sich in Verbindungsreichweite befinden. Der Wurm kann sich also selbstständig weiterverbreiten und theoretisch alle Lampen infizieren, die sich innerhalb einer Stadt befinden.

Der Angriff kann über eine Distanz von bis zu 400 Metern durchgeführt werden. Da dafür außerdem nur wenig Strom und ein kleines Gerät notwendig ist, kann als Angriffsplattform auch eine Drohne verwendet werden.

Philips hat bereits einen Patch für die Sicherheitslücke veröffentlicht. Hierfür müssen Nutzer in der Hue-App das automatische Update für Patches der Firmware der Lampen aber manuell aktivieren. Außerdem funktioniert der Patch nicht, wenn die Lampe bereits von einem ähnlichen Wurm infiziert wurde.