Lange hat es gedauert, aber demnächst wird Philips Hue um Lampen mit E14-Fassungen ergänzt. Die neuen Hue-Kerzenleuchten werden in zwei Varianten in den Handel kommen. So wird es sie als „White Ambience"- und „White & Color Ambiance"-Modell geben. Damit deckt Philips Beleuchtungssystem ab April die gängigsten Lampenfassungen ab.



17.03.2017 - 10:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im April ist es endlich soweit. Bei Philips Hue werden Lampen mit E14-Fassungen eingeführt. Die schlanken Kerzenleuchten gibt es dann – wie die E27- und GU10-Modelle – in zwei Varianten. Beide bieten jedoch ein breites Farbspektrum zwischen warmen Licht mit 2000 Kelvin bei dem „White & Color Ambiance"-Modelle beziehungsweise 2200 Kelvin bei der „White Ambiance"-Variante und 6500 Kelvin bei Tageslichtweiß. Übrigens kommt das teuere Farb-Modell wie gewohnt mit 16 Millionen Farbtönen.

Wie auch andere Lampen aus dem „Philips Hue"-Sortiment lassen sich die neuen E14-Lampen ganz einfach in eine HomeKit-Umgebung einfügen und lassen sich zusätzlich mit einem Amazon Echo per Sprache steuern.

Als Grund für die verspätete Veröffentlichung nennt Philips die kompakte kerzenförmige Bauweise. Diese hat es laut Hersteller erschwert, die benötigte Technik brummfrei und dennoch leistungsstark zu integrieren, damit die Darstellung unterschiedlicher Weiß- und Farbtöne sowie die einfache Systemverbindung gewährleistet werden konnte.

Nun scheint man die Probleme in den Griff bekommen zu haben und wird im April die Philips Hue E14 White Ambiance für etwa 34,95 Euro und die Philips Hue E14 White & Color Ambiance für 59,95 Euro veröffentlichen.

