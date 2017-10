03.10.2017 - 13:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Philips macht rückwirkend das Zubehör der Hue-Serie HomeKit-kompatibel. Das geschieht durch ein einfaches Software-Update. Neue Hardware ist nicht erforderlich.



Philips bringt dem Hue-Zubehör durch ein Software-Update die Kompatibilität zu Apples Heimsteuerung HomeKit. Es erlaubt den Schalter Tap, den Dimmer-Schalter und die Bewegungssensoren mit der Smart Home Plattform von Apple zu verbinden.

Sowohl der Hue Tap- als auch der Hue-Dimmer-Schalter können nach dem Update mit HomeKit-Szenen belegt werden und weitere HomeKit-Zubehörteile anderer Hersteller per Knopfdruck steuern. Bisher konnten mit dem Zubehör nur Hue-Leuchten angesteuert werden, dessen Bedienung in der Philips Hue App konfiguriert werden musste. Die HomeKit-Unterstützung für den Hue-Bewegungsmelder lässt das Zubehör rückwirkend als Sensor in der Home App erscheinen, der HomeKit-Szenen auslösen kann.

Dieser Bewegungsmelder kann dann nicht mehr nur die Hue-Lampen aktivieren. Bisher war es so, dass bei einer erkannten Bewegung zum Beispiel ein Licht eingeschaltet oder auch gedimmt werden konnte. Gleichzeitig kann der Bewegungsmelder das Licht auch einfach ausschalten, wenn er seit einiger Zeit keine Bewegung mehr entdeckt. Die Reaktionszeit des Bewegungsmelders liegt bei einer halben Sekunde.

So kann man künftig beispielsweise per Tastendruck oder einer Bewegung seine Lieblingsszenen aus der Apple Home App aktivieren. Um Automatisierungen zu programmieren, benötigt der Nutzer Apple TV (ab der 4. Generation) mit tvOS 10 oder höher oder ein iPad mit iOS 10 oder iOS 11.

Neben der erweiterten HomeKit-Unterstützung unterstützt die App „Philips Hue for iOS“ nun auch automatische Updates für Zubehör sowie die Möglichkeit, Zubehör in den Grundzustand zurückzusetzen.

Das Update der App „Philips Hue” auf die Version 2.16.0 steht zum kostenlosen Download im iOS-App-Store bereit.