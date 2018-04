(Bild: CC0, FirmBee via Pixabay)

​Apple verliert gegen VirnetX in Texas. Eine Jury in Texas entschied nun, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino dem Patenttroll 502,6 Millionen US-Dollar zahlen muss. Das ist aktuell die jüngste Entscheidung in einem Gerichtsstreit, der schon achte Jahre zuvor begann. Apple soll mit FaceTime, iMessage und VPN-Funktionen auf Abruf gegen Patente des Unternehmens verstoßen.