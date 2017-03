Derzeit bekommen Sie ein vierfach USB-3-Hub von Aukey bei Amazon günstiger. Das Produkt passt in seinem Aluminium-Design prima vor oder neben Ihren iMac auf dem Schreibtisch. Zudem benötigt das Produkt gar nicht allzu viel Platz.

Aukey USB-3-Hub (Bild: Aukey)

Wenn Sie auf der Suche nach einem schlanken und schicken USB-Hub sind, dann bietet Aukey derzeit eines im Alu-Design auf Amazon günstiger an. Unter dem Preis können Sie eine Rabatt-Aktion aktivieren und so drei Euro sparen. Statt 10,99 Euro zahlen Sie nur 7,99 Euro. Wenn Sie Prime-Kunde sind, kann Ihnen das Produkt gratis zugesandt werden.

Zum Deal: Aukey USB-3-Hub reduziert kaufen.

Der „SuperSpeed USB Hub“ bietet Ihnen vier USB-3-Anschlüsse, an denen Sie Ihre Geräte anschließen können. Der Hersteller verspricht Datenübertragungsraten von bis zu 5Gbps. Das Produkt bietet ein kompaktes Design und nimmt auf Ihrem Schreibtisch nur wenig Platz weg. Treiber werden nicht benötigt. Sie schließen das Zubehör einfach an und können es dann bereits verwenden. Im Lieferumfang enthalten ist neben einer Bedienungsanleitung und Garantiekarte auch ein USB-Kabel zum Anschluss am Rechner.