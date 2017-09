22.09.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer ein aktuelles MacBook Pro sein Eigen nennt, wird aufgrund fehlender Anschlüsse noch immer auf Grenzen stoßen. Man kann natürlich auf Adapter setzen oder stets ein Dock mitnehmen, welches Sie auf alle Eventualitäten vorbereiten. Während die meisten USB-C-Docks allerdings sehr groß sind und teilweise auf eine externe Stromversorgung vertrauen, benötigt das neue OWC Travel weder externen Strom und ist gleichzeitig äußerst kompakt.



Kompakt für die Reise (Bild: OWC)

Mit dem USB-C Travel Dock hat OWC nun sein reichhaltiges Portfolio um ein nees Accessoire erweitert, welches vor allem Nutzer des neuen MacBook Pro freuen dürfte. Das Dock ist nicht nur sehr kompakt, sondern lässt dank USB-C-Port mit Passtrough-Funktion auch das Laden mit bis zu 60 Watt zu, sodass es auch ein idealer Begleiter für das MacBook ist, aber ebenso problemlos mit einem MacBook Pro betrieben werden kann. Neben diesen beiden Funktionen wartet das Travel Dock auch mit diversen wichtigen Anschlüssen auf.

Während das USB-C-Verbindungskabel zum MacBook fest angebaut ist, können Sie gleich zwei USB 3.1 (1. Gen) Type A nutzen. Desweiteren hat OWC dem Travel Dock einen HDMI-Anschluss spendiert, der eine 4K-Ausgabe mit 30 Hz ermöglicht. Wer hingegen viel mit SD-Karten arbeitet und den Port am MacBook Pro vermisst, hat nun allen Grund zur Freude, da man einen SD-Kartenleser mit UHS-II-Unterstützung und einer maximalen Datentransferrate von bis zu 312 MB/s (SDXC) integriert hat.

Das kompakte USB-C Travel Dock gibt es in Space Grau, Silber, Gold und Roségold und kann somit passend zu Ihrem MacBook erworben werden. Einen Veröffentlichungstermin für Deutschland gibt es derzeit noch nicht, aber dieser sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, da er bereits in Belgien, Großbritannien und auch in Schweden verfügbar ist. Übrigens, wer einen hohen Preis erwartet hat, den müssen wir „leider“ enttäuschen. Das USB-C Travel Dock wird wohl für rund 60 Euro über die Ladentheke gehen.