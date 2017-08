Der Termin war schon seit einigen Tagen in den Gerüchten aufgetaucht, nun bestätigt Apple die Vermutungen: Gerade wurden die Einladungen zur nächsten Keynote verschickt. Unter dem Motto „Let´s meet at our place“ wird die nächste Generation des iPhones am 12. September im Steve Jobs Theater stattfinden, welches Teil des neuen Hauptquartiers von Apple ist.

Dieses Apple-Logo ziert die Einladungen. (Bild: Apple)

Was wird vorgestellt?

Als relativ sicher gilt die Vorstellung eines iPhone 7s und iPhone 7s Plus. Apple wird den seit einigen Jahren verfolgten Rhythmus beibehalten und die Geräte des Vorjahres mit verbesserter Hardware versorgen. Einige Bilder deuten darauf hin, dass Apple aber statt Gehäusen aus Aluminium nun auf Glas als Material für die Rückseite setzen könnte.

Dieses Jahr wird wohl nicht nur die "S-Klasse" des iPhone 7 vorgestellt, sondern auch eine Art Jubiläums-iPhone, welches bisher meist iPhone 8 genannt wird. Ob dies der offizielle Name sein wird, werden wir in zwei Wochen erfahren. Als relativ sicher gilt bereits jetzt das Aussehen des neuen iPhones. Die Rückseite wird wohl aus Glas werden um kabelloses Laden zu ermöglichen. Wie beim iPhone 7 Plus wird auch dort auf der Rückseite eine Doppelkamera zu finden sein. Allerdings horizontal statt vertikal. Das auffälligste ist aber sicherlich die fast randlose Front des Gerätes mit fehlendem Homebutton. Wie Apple diesen ersetzen wird, ist bisher unklar. Auch ob das iPhone 8 noch einen TouchID-Sensor besitzen wird, werden wir erst Mitte September endgültig erfahren. Viele Quellen vermuten allerdings, dass TouchID durch eine Gesichtserkennung ersetzt wird, die sogar im Dunkeln funktionieren soll.

Neben dem iPhone 7s und dem iPhone 8 könnte Apple noch eine dritte Generation seiner Apple Watch mit eigenem LTE-Modul vorstellen und einen neuen Apple TV mit 4K-Auflösung. Vielleicht erfahren wir auch mehr über den HomePod und seinen Verkaufsstart. Bisher ist nur von einem Start im Dezember in den USA die Rede gewesen. Ganz sicher werden die Releasetermine für iOS 11, macOS 12 High Sierra, watchOS 4 und tvOS 11 bekanntgegeben.

Wann und wo?

Zum ersten mal lädt Apple in sein neues Hauptquartier in Cupertino. Genauer in das nach dem Apple-Gründer benannte neue Steve Jobs Theater. Mit rund 1000 Sitzplätzen ist es extra für Produktvorstellungen und Pressemeetings geplant und gebaut worden und scheint für die Keynote rechtzeitig fertig zu werden. Die Keynote am 12. September beginnt um 10 Uhr Pazifische Zeit, was 19 Uhr unserer Zeit entspricht. Sehr wahrscheinlich wird Apple die Veranstaltung wieder als Live-Stream zur Verfügung stellen. Mac Life wird über das Event ausführlich berichten.