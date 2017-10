14.10.2017 - 12:17 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer als Mac-Besitzer im Hinblick auf Spiele neidisch auf die PC-Kollegen schaut, dem sei gesagt: Es ist vorbei! Nvidia hat mit GeForce Now eine Technik entwickelt, die Grafikkarten in der Cloud stellt und Windows-Spiele auf dem Mac in gigantischer Qualität ermöglicht.



14.10.2017 - 12:17 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

GeForce Now for Mac (Bild: Nvidia)

Die Grafikkarte steckt bei Nvidia jetzt in der Cloud. So kann auch der Mac, der traditionell von der Spieleindustrie vernachlässigt wird, aktuelle Titel nutzen und das in enormer Qualität. Die Technik hatte Nvidia im Januar 2017 auf der CES vorgestellt. Nun ist GeForce Now for Mac von Nvidia in der Beta-Version erhältlich. Der Dienst von Nvidia ermöglicht Mac-Benutzern den Zugang zu PC-Spielen - und der Mac muss dazu nicht einmal besonders gut ausgestattet sein. Nur an die Internet-Leitung stellt der Dienst enorme Herausforderungen.

Nvidias Streaming-Service GeForce Now entstand vor einigen Jahren mit dem Android-Tablet von Nvidia und wurde 2016 um eine Set-Top-Box erweitert. Jetzt wurde der Service erweitert, um Macs zu unterstützen.

Derzeit ist die kostenlose Beta-Version nur für Mac-Benutzer in Nordamerika verfügbar, auch wenn es einige schon geschafft haben, von hier aus per VPN auf den Dienst zuzugreifen. Die Internetanbindung muss aber enorm schnell sein, unter VDSL 25 läuft praktisch nichts.

Allerdings ist der Dienst bei weitem noch nicht perfekt. Aktuell dauert das Laden von "Rise of the Tomb Raider" etwa 1 bis 3 Minuten, berichten die Kollegen von 9to5Mac.

Der Spiele-Dienst unterstützt mehrere Call of Duty-Titel, Destiny 2 Beta, Diablo III, League of Legends und Rocket League. GeForce Now for Mac ist derzeit kostenlos nutzbar, aber das wird der Hersteller nach Ende der Betaphase mit Sicherheit ändern.