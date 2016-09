Grafikkarten-Hersteller Nvidia ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. In den Stellenausschreibungen verrät man, dass Apple offenbar zusammen mit dem Chip-Hersteller plant, neue „revolutionäre“ Produkte anzubieten. Die Softwareingenieure sollen bei der Treiberprogrammierung helfen und sich mit Metal auskennen.

Nvidia-Chip auf Grafikkarte (Bild: CC0)

Apple plant offenbar die Zukunft der Mac-Hardware und möchte endlich an einer Stellschraube drehen, die bei vielen Nutzern als Problem wahrgenommen wird: Grafikleistung.

Während iOS-Geräte in Benchmarks regelmäßig die Konkurrenz ausstechen, gilt das für moderne Macs nicht mehr in jedem Fall. Besonders bei 3D-Anwendungen und Computerspielen zeigt sich, selbst bei identischen Grafikkarten, dass der Mac eine schlechtere Performance abliefert als ein Windows PC. Wenn Sie mit Ihrem iMac oder MacBook Pro besser spielen wollen, installieren Sie per Dual-Boot einfach Windows darauf. Denn die Windows-Grafikkartentreiber sind viel besser optimiert und liefern eine deutlich bessere Leistung.

Nvidia sucht Entwickler mit Metal-Kenntnissen

Bloomberg hat Stellenanzeigen Nvidias gefunden, in denen der Arbeitgeber explizit versucht damit zu werben, dass man „helfen würde, die nächsten revolutionären Apple-Produkte“ zu fertigen. Die beiden Unternehmen wollten die Situation jedoch nicht kommentieren. In jedem Fall müssen die Gesuchten sich mit Apples Metal-API auskennen und Erfahrung in Treiberprogrammierung haben. Konkret wird ein „Metal Computer and OpenCL Software Engineer - Mac“ gesucht.

Aus diesen Details wird deutlich, dass Apple womöglich neue Mac-Produkte mit Nvidia-Grafikchips veröffentlichen möchte. Derzeit verbaut der Hersteller in seinen Macs und MacBooks dedizierte GPU von AMD. Eine Stellenausschreibung wie dieser deutet also auf einen Wechsel hin. Wie bald dieser geschehen wird, ist nicht seriös vorherzusagen.

Da Apple auch im Bereich von Virtual Reality und Augmented Reality aktiv werden möchte, ist die Grafikperformance eines Mac wichtig. Palmer Luckey von Oculus hat mehrfach betont, dass man das System jederzeit fit für den Mac machen werde, wenn Apple eine entsprechende Grafikleistung bereitstellt. Doch selbst aktuelle Mac Pro sind nicht in jedem Fall in der Lage Virtual Reality à la Oculus auszuführen. Würden Sie, wie oben bereits erwähnt, auf den Geräten Windows installieren, dann hätten Sie mehr Glück.