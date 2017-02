22.02.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Sexistische Einstellungen sind nach wie vor an der Tagesordnung, auch wenn sie nicht jedem als solche auffallen. Eine Studie, die das Wall Street Journal zitiert, kommt zu dem Schluss, dass Nutzer beiderlei Geschlechts weibliche Assistentenstimmen bevorzugen. Das mag mit den Erwartungen zusammenhängen, die Nutzer gegenüber Frauen haben.



22.02.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Eine Studie der Uni Indiana ergab, dass sowohl Männer als auch Frauen eine weibliche Stimme bei digitalen Sprachassistenten wie Siri bevorzugen. Sie finden sie offen, warm und fürsorglich. Microsoft und Amazon fanden das gleiche bei ihren eigenen Studien heraus. Eine Studie der Uni Stanford wurde noch konkreter: Präferenzen für männliche oder weibliche Stimmen hängen vom Thema ab.

Eine männliche Stimme wird demnach bevorzugt, wenn es um Computer geht, eine weibliche Stimme ist bei Themen rund um Liebe und Beziehungen erwünscht. Interessanterweise sind diese Präferenzen bei Männern und Frauen gleich. Historisch sind eher Frauen in der Rolle als Assistent, Sekretärin oder Helferin im Allgemeinen verortet.

Im Artikel des Wall Street Journals wird festgestellt, dass Alexa, Google Assistant und Cortana in der Grundeinstellung eine weibliche Stimme vorsehen - und das lässt sich nicht einmal ändern.

Bei Siri ist zwar in den meisten Ländern auch eine weibliche Stimme voreingestellt, der Nutzer kann jedoch umschalten. In vier Sprachen ist Siri vom Basis-Setup her männlich: Arabisch, Französisch, Niederländisch und beim britisches Englisch.

Siri wird in Cambridge weiter verbessert

Apple entwickelt Siri offenbar teilweise in Großbritannien. Wie Cambridge News berichtet, wurde ein Apple-Logo an einem der Gebäude in der Hills Road entdeckt.

Apple hatte das britische Startup VocalIQ übernommen, das sich auf Spracherkennung und Dialogsoftware spezialisiert hat. Daraufhin wurden Gerüchte laut, dass Apple dort eine Präsenz hat. Bisher wurde das offiziell nicht zugegeben, obwohl auch bekannt wurde, dass Arbeitnehmer in der Gegend angeworben wurden.

An wen denken Sie, wenn Sie Siri benutzen? Ist der Sprachassistent weiblich? Haben Sie die Stimme geändert?

