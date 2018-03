23.03.2018 - 11:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Das Thema kommt nicht zum ersten Mal auf. Schon in der Vergangenheit wurde berichtet, dass die Polizei in einigen Fällen die Fingerabdrücke von toten Personen nutzt, um deren iPhone mittels Touch ID zu entsperren. Nun greift das US-Magazin Forbes die Thematik erneut auf und gibt dabei einige interessante Einblicke in die verschiedenen Praktiken bei Polizei und anderen US-Behörden wie dem FBI. Auch Face ID ist ein Thema.

Für einen tiefen Einblick zur Verwendung von Fingerabdrücken verstorbener Personen für das Entsperren eines iPhone sprach Forbes mit dem FBI Forensikspezialisten Bob Moledor. Dieser erklärt, dass es allgemein Probleme gibt, wenn man sich wichtige Daten vom iPhone einer verdächtigen Person beschaffen möchte, bevor ein Passcode eingegeben werden muss. In einem Fall aus 2016 hatte man vergeblich versucht den leblosen Fingerabdruck eines Verdächtigen zu benutzen, um ein iPhone 5s zu entsperren. Zwischen dem Tod und dem Versuch lag so viel Zeit, dass das Smartphone sich vollständig abgeschaltet hat und dann die Eingabe des Passcodes notwendig wurde.

Laut Moledor war man in anderen Fällen wesentlich erfolgreicher und konnte Geräte mithilfe von Touch ID entsperren, um den Zugriff auf die Daten zu erhalten. Ihm zufolge ist diese Praxis sehr weit verbreitet und wird oft angewandt. Dadurch war es bereits in einigen Fällen möglichen den Täter über das iPhone des Opfers zu identifizieren. So konnte beispielsweise in einem Fall in dem eine Person an einer Überdoses starb, das Telefon des Opfers die Polizei direkt zum Dealer führen.

Daneben schaute man sich auch schon Face ID genauer an und hat verschiedene Tests angestellt, wie das System überlistet werden kann. Laut dem Cloudfare-Sicherheitsforscher Marc Rogers kann die Gesichtserkennung auch bei toten Personen funktionieren. Dazu soll es einfach reichen, Fotos von geöffneten Augen auf die geschlossen Augen zu legen, um so die Technologie auszutricksen. Damit sei es sogar noch einfacher als mit Touch ID das Telefon zu entsperren. Laut Rogers gab es jedoch noch keine Fälle, indem ein iPhone X eines Verdächtigen oder eines Opfers mit Face ID entsperrt werden musste.

