Sie bekommen aktuell zum Comtech-Sonderpreis den Seagate Backup Plus Hub mit 6 TB Speicher günstiger. Allerdings gibt es nur noch wenige Stück dieses Sondersangebots, das per USB 3 an den PC oder Mac angeschlossen werden kann.

Seagate Backup Plus Hub (Bild: Seagate)

Mal wieder stellen wir Ihnen eine Backup-Lösung vor, die Sie beispielsweise am Mac nutzen können, um Time Machine damit zu betreiben. Dank 6 TB Speicher können Sie gleich mehrere Partitionen einrichten und neben Time Machine auch weitere Daten zum Streaming darauf ablegen. Installieren Sie dann beispielsweise einen Plex-Server auf dem Mac, auf dem das Gerät angeschlossen ist und indexieren damit die Medieninhalte auf dem Segate-Hub. Diesen stehen dann beispielsweise in einer Plex-App auf dem Amazon Fire TV oder Apple TV zur Auswahl bereit.

Zum Deal: Seagate Backup Plus Hub 6 TB mit USB 3 reduziert.

Was kostet das Produkt? Sie zahlen nur 189 Euro, inklusive Versandkosten. Der nächstbeste Preis liegt in entsprechenden Suchmaschinen über 200 Euro. Falls Sie auf der Suche nach einem solchen Zubehör waren, sollten Sie nicht mehr lange mit der Kaufentscheidung warten. Es sind aktuell etwas mehr als 30 Stück verfügbar.