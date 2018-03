Wird es den Mac mini bald nur noch als Mac geben? (Bild: CC0)

Ein Kommentar: Die Update-Zyklen von Apple folgen nicht immer einem festen Muster. Klar, es gibt jedes Jahr im Herbst ein neues iPhone und auch die meisten iPads werden nach zwölf Monaten erneuert. Und doch gibt es inzwischen einige Geräte, welche teilweise seit Jahren auf ein Update warten. Sie tragen Namenszusätze wie „Mini“ und „Air“. Apple könnte diese Produkte bald einstampfen.

Mac mini

Der Mac mini war für Apple durchaus ein Erfolg. 2005 erstmals vorgestellt und zunächst noch mit einem PowerPC-G4-Prozessor ausgestattet, wurde der kleinste und günstigste Mac bis zu einer achten Generation regelmäßig mit neuer Hardware versehen. Das letzte Design-Facelift ist inzwischen aber fast acht Jahre her und auch die Hardware ist schon seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Apples CEO Tim Cook versprach zwar den Fans des Mac mini, den kleinen Desktoprechner auch in Zukunft als einen wichtigen Teil der Produktstrategie von Apple anzusehen, doch bis jetzt ist kein Nachfolger des Modells von 2014 in Sicht. Wann es endlich soweit sein könnte weiß keiner. Verkauft wird der in die Jahre gekommene Mac mini weiterhin ab 569 Euro.

iPad mini

Einem anderen Produkt von Apple geht es ähnlich wie dem Mac mini. Auch das iPad mini wurde seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert, zuletzt im September 2015. Und wie der Mac mini, wird auch das kleine iPad weiterhin verkauft. Inzwischen allerdings nur noch in der Version mit 128 GB Speicher ab 479 Euro.

Zur Zukunft des Mini-Tablets äußert sich Apple bisher nicht, auch von Tim Cook ist dazu nichts zu hören. Die Wahrscheinlichkeit, dass das iPad mini demnächst einfach komplett eingestellt wird, ist durchaus vorhanden. Mit dem neuen günstigen Einstiegs-iPad bietet Apple bereits ein weiteres Gerät in dieser Preisklasse an und laut einigen Gerüchten soll der Preis sogar noch weiter sinken. Das iPad mini passt einfach nicht mehr zum Rest des Produktportfolios. Für einige Fans des kleinen Tablets sicher eine traurige Nachricht.

MacBook Air

Das erste MacBook Air zog Steve Jobs noch persönlich aus einem Briefumschlag (Bild: Apple - Screenshot)

Und dann ist da noch das MacBook Air. Zwar ohne „mini“ im Namen, ließ Apple hier dennoch bereits Ende 2016 die Variante mit 11-Zoll-Display vom Markt nehmen. Und auch die Zukunft des größeren Bruders mit 13 Zoll ist ungewiss. Zwar gibt es in der letzten Zeit immer wieder Gerüchte, Apple arbeite gerade an einem neuen günstigen MacBook mit 13 Zoll. Ob es sich hierbei aber um ein Air handelt, ist völlig unklar. Und die Konkurrenz aus dem eigenen Haus ist wie beim iPad ebenfalls nicht zu unterschätzen. Das MacBook mit 12-Zoll-Display ist bei Größe und Hardwareausstattung eine echte Alternative zum MacBook Air.

Bald nur noch „Normal“ und „Pro“?

Aber warum werden so viele Geräte scheinbar vernachlässigt? Wirklich sicher wird uns das nur Apple sagen können, doch es sieht sehr nach einer Vereinfachung des eigenen Produktportfolios aus. Apple scheint in Zukunft mit „Pro“ nur noch einen Namenszusatz verwenden zu wollen. Sowohl das MacBook, als auch das iPad werden wohl noch dieses Jahr lediglich in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich sein. Als günstigeres Einstiegs-Gerät und als Modell mit Top-Hardware und der Bezeichnung „Pro“. Und auch beim Mac mini wäre diese Reduzierung durchaus vorstellbar. Ein neuer und kleiner Desktoprechner mit der Bezeichnung Mac und eine deutlich besser ausgestattete und vermutlich modulare Version als Mac Pro. Diesen hat Apple zur Abwechslung auch schon für die Zukunft angekündigt.

