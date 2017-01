Wenn Sie sich beeilen, können Sie heute noch das Rennspiel DiRT Showdown von Codemaster für macOS, Linux und Windows gratis herunterladen. Humble Bundle bietet dies im Rahmen einer speziellen Promotion an.

DiRT Showdown Wallpaper (Bild: Codemasters)

Alles was Sie tun müssen, ist die Homepage von DiRT Showdown im Humble Store zu öffnen. Dort begrüßt Sie ein Countdown und die Möglichkeit, es gratis herunterzuladen. Über den Humble Store erhalten Sie einen Code, den Sie auf Steam einlösen können. Dies hat den Vorteil, dass Ihnen das Spiel in allen drei Varianten gehört. Anders als beispielsweise im Mac App Store, wo Sie die Software ausschließlich in der Mac-Version herunterladen können.

DiRT Showdown bietet deutlich mehr Action als andere Teile der Rennserie und bietet vor allem „Crash Car“-Rennen und „Destruction Derbys“, um im Verlauf der Karriere daran teilzunehmen. Sie können währenddessen Ihr(e) Fahrzeug(e) aufrüsten.

Das Rennspiel ist bereits etwas älter (2011) und war im Januar 2016 Teil der „Games with Gold“-Promotion von Microsofts Xbox Live. Es wurde dort ebenfalls gratis abgegeben.