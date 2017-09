Jetzt beim Kauf einer SSD sparen: Wenn Sie auf der Suche nach einer soliden und günstigen SSD sind, beispielsweise weil Sie Ihr älteres MacBook oder Ihren iMac aufrüsten möchten, dann fassen Sie doch die Evo 850 von Samsung ins Auge. Das Produkt ist derzeit dank eines Gutscheins bei Notebooksbilliger reduziert. Es handelt sich um ein Modell mit 1 TB Speicher. Sie zahlen mit dem Gutscheincode „850EVO40“ 40 Euro vom Kaufpreis abgezogen. So zahlen Sie am Ende nur 279 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Es ist zudem möglich die SSD in einigen der Ladengeschäfte abzuholen.

Samsung Evo 850 SSD (Bild: Samsung)

Zum Angebot: Samsung Evo 850 mit 1 TB günstiger kaufen.