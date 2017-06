Nur kurze Zeit bekommen Sie bei Rakuten vom Händler Computeruniverse ein MacBook Pro 15 Zoll mit Touch Bar und guter Ausstattung günstiger angeboten. Es handelt sich dabei um ein Vorjahresmodell und nicht um das neuste. Dafür können Sie allerdings gegenüber dem aktuellen Modell recht viel sparen.

MacBook Pro 15 Zoll mit Touch Bar (Bild: Apple)

Das MacBook Pro mit der Modellnummer MLH42D bekommen Sie bei Rakuten günstiger. Es handelt sich um eine Variante mit Touch Bar. Verbaut sind ein Intel Core i7 Prozessor, 512 GB SSD und 16 GB RAM. Als Grafikchip kommt eine AMD Radeon Pro 455 zum Einsatz.

Zum Deal: MacBook Pro 15 Zoll günstiger kaufen.

Computeruniverse bietet das Gerät über die Plattform eigentlich zum Preis von 2.785 Euro an. Nutzen Sie den Gutscheincode „G8KFZF“ und erhalten Sie das Gerät zum Preis von nur 2.534,35 Euro. Dies ist im Preisvergleich aktuell der günstigste Preis für das Apple-Notebook. Der Neupreis des Nachfolgers in der vergleichbaren Ausstattung liegt bei 3.299 Euro. Wenn Sie also nicht auf die neuste Technik angewiesen sind, können Sie beim Kauf des Vorgängers Einiges sparen. Versandkosten fallen nicht an. Darüber hinaus erhalten Sie noch 2785 Superpunkte, die Sie einige Zeit später gutgeschrieben bekommen und dann beim nächsten Kauf als Gegenwert von 27,85 Euro einlösen können.

Hinweis: Die Gutschein-Codes bei Rakuten sind sowohl zeitlich als auch in der Stückzahl limitiert. Entsprechend wird der Preis der Geräts nicht ewig so günstig bleiben.