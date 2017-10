06.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Beim USB-C 3.1 Express Dock HD von Belkin verbindet ein einzelnes Kabel bis zu acht Geräte. Das Gerät beherrscht den Modus Power Priority und versorgt so leistungshungrige Geräte mit Energie - das Hauptgerät wird immer aufgeladen.



Belkin USB-C 3.1 Express Dock HD (Bild: Belkin)

Das Gerät beherrscht den Modus Power Priority und versorgt so leistungshungrige Geräte mit Energie - das Hauptgerät wird immer aufgeladen. Mit dem neuen USB-C 3.1 Express Dock HD hat Belkin einen Hub für USB-Type-C vorgestellt, der mit einem Kabel angebunden wird und bis zu acht Geräte anbinden kann. Dazu kommt ein 4K HDMI-Videoausgang, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen Audioeingang und -ausgang, die alle gleichzeitig genutzt werden können.

Die Power-Priority-Technik sorgt dafür, dass das Hauptgerät immer aufgeladen bleibt. Gleichzeitig werden 60 Watt dorthin geleitet, wo sie benötigt werden. Power Priority bewertet die Größe und den Ladebedarf jedes angeschlossenen Geräts und verteilt die Energie entsprechend. Neben zwei USB-C 3.1-Anschlüssen verfügt die Dockingstation drei USB-A-Anschlüsse zum Anschließen und Aufladen von USB-A-Geräten. Das neue USB-C 3.1 Express Dock HD soll für 250 Euro auf belkin.com/de und im Einzelhandel erhältlich sein.

Apple hatte beim neuen MacBook Pro, das im November 2016 erschien, nur noch USB-Typ-C-Schnittstellen mit Thunderbolt eingebaut. Wer ältere Hardware anschließen will, die eine solche Schnittstelle nicht bietet, benötigt einen Adapter, wobei die von Apple besonders teuer sind. Eine Zeitlang war die Kritik an Apples Entscheidung für die Schnittstelle so groß, dass sich der Hersteller bemüßigt fühlte, die Adapter für die Hälfe des normalen Preises abzugeben.