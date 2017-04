Amazon hat heute das Philips Hue Starter Set im Preis reduziert. Sie bekommen ein „Bridge“ samt drei LED-Leuchtmitteln mit E27-Sockel der neusten, dritten Generation günstiger als anderswo. Allerdings läuft das Angebot bereits diese Nacht aus, entsprechend können Sie die Kaufentscheidung nicht mehr auf die lange Bank schieben.

Philips Hue Starter Set 3. Generation (Bild: Philips)

Für 129 Euro erhalten Sie eine aktuelle Bridge samt drei LED-Birnen, die in der Lage sind, jeweils 16 Millionen unterschiedlicher Farben anzuzeigen. Versandkosten fallen auf die Bestellung nicht an. Der Vergleichspreis liegt derzeit inklusive Versand anderswo bei deutlich über 140 Euro. Falls Sie noch kein Starterset haben, oder auf diese Weise günstig Ihre vorhandenen Birnen ergänzen wollen, um womöglich die Bridge später einfach bei eBay wieder zu verkaufen, dann lohnt der Klick zu Amazon.

Zum Deal: Philips Hue Starter Set 3. Generation reduziert kaufen.

Sie können mit der Hue-Beleuchtung per App am iPhone oder iPad, aber auch über Apples HomeKit-Schnittstelle oder beispielsweise Amazons Alexa die Beleuchtung in Ihrem Büro oder in Ihren Wohnräumen individuell anpassen. Der Stromverbrauch der Birnen liegt bei 10 Watt. Das System lässt sich erweitern und Sie können am Ende bis zu 50 Lichtquellen gleichzeitig einspeisen.