Im Rahmen des Cybersale von Cyberport bekommen Sie nur heute (bis morgen Früh) die Netatmo Wetterstation inklusive Regenmesser deutlich unter Normalpreis angeboten. Sie können damit per App am iPhone oder Android-Smartphone in Ihren Gefilden zum Wetterfrosch werden.

Die Netatmo Wetterstation zusammen mit einem Regenmesser gibt es aktuell günstiger (Bild: Netatmo)

Bei Cyberport zahlen Sie im Augenblick nur 166 Euro inklusive Versandkosten für die Netatmo Wetterstation inklusive Regenmesser. Der Preisvergleich fällt an dieser Stelle etwas schwerer, da viele Anbieter nur die Wetterstation anbieten und Sie aber den Regenmesser einzeln dazu kaufen müssen. Der derzeit günstigste Preis für die Wetterstation liegt bei knapp 130 Euro inklusive Versand. Dazu kämen knapp 50 Euro für den Regenmesser. Im Paket bei Cyberport sparen Sie also ein wenig gegenüber dem Einzelkauf.

Zum Deal: Netatmo Wetterstation inklusive Regenmesser günstiger kaufen .

Im Paket enthalten ist ein Messsystem für den Innenbereich und eines für den Außenbereich. Auch den Regenmesser stellen Sie draußen auf. Per App können Sie den CO2-Gehalt und Lärmpergel, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und andere Dinge mehr in Erfahrung bringen.

Hinweis: Das Angebot ist sowohl zeitlich als auch in der Stückzahl begrenzt. Es werden insgesamt nur 140 Sets zu diesem Preis angeboten. Sollten diese vorher ausverkauft sein, endet die Offerte frühzeitig.