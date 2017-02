Sie haben noch kein „Internet aus der Steckdose“? Aktuell gibt es ein interessantes Powerline-Kit von TP-Link im Angebot. Das TL-PA8030P wird im Rahmen des Cyber-Sales von Cyberport günstig verkauft. Das Angebot gilt allerdings nur solange der Vorrat reicht und endet spätestens heute. Das Set richtet sich wegen der zusätzlichen Ethernet-Anschlüsse nicht nur an Powerline-Neulinge und verträgt sich mit bestehenden Systemen.

Powerline-Kit TL-PA8030P von TP-Link (Bild: TP-Link)

Sie bekommen nur heute das TL-PA8030P Powerline-Kit von TP-Link bei Cyberport für 72,90 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Der nächste Preis in der Preissuchmaschine von Idealo liegt bei 84,99 Euro. Bei Geizhals starten die Angebote bei 89 Euro aufwärts.

Was bietet das Powerline-Kit? Eine Übertragung von maximal 1,2 Gbit/s über bestehende Stromleitungen. An den beiden Endgeräten im Kit finden Sie jeweils drei Gigabit-LAN-Anschlüsse. Darüber können Sie Netzwerkgeräte wie Fernseher, Spielekonsolen oder Drucker ins Internet bringen. Zudem verfügt jedes Anschlussteil über eine integrierte Frontsteckdose. Auf diese Weise verschenken Sie keinen Steckdosen-Platz.

Zum Deal: Powerline-Kit TL-PA8030P von TP-Link heute günstiger .

Powerline-Kit funktioniert per Plug-and-Play

Eine Konfiguration Ihrerseits ist im Grunde nicht nötig. Sie schließen eines der Teile an Ihren Internet-Router per LAN-Kabel an, beispielsweise die Fritz!Box. Die Internetverbindung wird automatisch weitergeleitet. Sie können jedoch zu Ihrer eigenen Sicherheit Einstellungen vornehmen, um den Zugang über separate Passwörter noch weiter einzuschränken.

Das TL-PA8030P Powerline-Kit ist kompatibel mit anderen Powerline-Adapter (auch anderer Hersteller) und lässt sich so auch nutzen, um ein vorhandenes System zu erweitern. Im Lieferumfang ist neben den beiden Adaptern außerdem ein 2m langes Ethernet-Kabel enthalten, zum Anschluss des Routers. Das Netzwerk wird mit einem 128-bit AES-Schlüssel gesichert.