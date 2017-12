Im Paket günstiger. Nur heute gibt es als Angebot des Tages bei Amazon gleich zwei Boom 2 Bluetooth-Lautsprecher von Logitechs Lifestyle-Marke Ultimate Ears günstiger. Sie erhalten je ein Modell in Schwarz und eines in Blau zusammen zum Preis von lediglich 169 Euro. Allerdings endet die Offerte bereits heute Nacht, oder falls das Kontingent früher ausverkauft sein sollte. Wenn Sie selbst nur eines der Geräte benötigen, können Sie den zweiten vielleicht zu Weihnachten verschenken, oder ihn einfach wieder zu Geld machen. Die Lautsprecher sind wasserfest gemäß IPX7 und können auch gerne mal in die Badewanne fallen. Sie können die Geräte wahlweise per Bluetooth oder über den Klinkenanschluss mit Inhalten versorgen. Die Akkulaufzeit beträgt 15 Stunden.

Ultimate Ears Boom 2 in Schwarz und Blau (Bild: Ultimate Ears)

Zum Angebot: Ultimate Ears Boom 2 im Paket günstiger kaufen.