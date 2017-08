Auch Facebook möchte auf dem Markt mitmischen. Einem Bericht von Bloomberg nach entwickelt der Social-Media-Riese aktuell zwei eigene Hardwareprodukte. Einen sprachgesteuerten Heimassistenten mit Display und Videochatfunktion, sowie intelligente Lautsprecher mit Sprachassistent wie Apples HomePod oder Amazons Echo. Für die Projekte sollen extra ehemalige Mitarbeiter von Apple eingestellt werden.

Amazon waren die ersten auf dem Markt. Die Echo-Reihe stieß auf großes Interesse bei den Kunden und verkauft sich auch dank vieler Rabattaktionen noch immer gut. Die Produktfamilie um Alexa wird bald um ein Gerät mit Display erweitert. Auch Google bietet inzwischen einen Sprachgesteuerten Lautsprecher an und Apple und Samsung arbeiten beiden an ihren Geräten. Der HomePod von Apple soll im Dezember in den USA erscheinen, Samsung hat noch keinen Termin genannt und das Gerät auch noch nicht offiziell vorgestellt.

Der Entwicklung nach, lässt sich sicherlich von einem aktuellen Hype um Geräte für Zuhause mit Sprachsteuerung sprechen. Facebook möchte sich das Geschäft mit den smarten Heimassistenten scheinbar nicht entgehen lassen und arbeitet einem Bericht von Bloomberg nach aktuell selbst an zwei Geräten.

Facebooks Antwort auf Echo und Co.

Beide Produkte befinden sich dem Bericht nach zwar noch im Prototyp-Status, werden aber teilweise schon von Mitarbeitern Zuhause getestet. Das erste der beiden Geräte soll ein Lautsprecher mit relativ großem Touchscreen zwischen 13 und 15 Zoll, Mikrofon und Kamera sein. Mit ihm soll es möglich sein, Videotelefonie durchzuführen. Das zweite Gerät soll ein klassischer Lautsprecher mit Sprachassistent ohne Display werden. Also wie der Echo oder der HomePod. Facebook setzt wohl auf einen eigenen Sprachassistenten und könnte die Geräte bereits im Frühjahr auf seiner F8-Konferenz präsentieren.