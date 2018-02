Mit dem Fob lässt sich ein Türschloss einfach per Knopfdruck öffnen (Bild: Nuki)

Ein smartes Türschloss hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Für die Nutzung wird zwingend ein Smartphone benötigt. Wer ein solches nicht besitzt muss draußen bleiben. Und auch ein Ersatzschlüssel beim Nachbarn zu deponieren wird schwer. Der Hersteller Nuki bietet für solche und andere Fälle die neue Generation des Bluetoothschlüssels Fob an.

Der Nuki Fob stellt eine Art digitalen Schlüssel dar und lässt sich an jedem Schlüsselbund anbringen. Statt über eine App auf dem Smartphone öffnen sich Smart Locks von Nuki so per Tastendruck. Die nun heute vorgestellte neue Generation erhält dabei viele sinnvolle Verbesserungen. Der Fob soll nun deutlich stabiler und langlebiger sein, mit einer IP-65-Zertifizierung dürfte Staub und Spritzwasser kein Problem mehr darstellen. Auch die Bluetoothverbindung zwischen Schloss und Schlüssel soll sich stark verbessert haben. So reagiert der Fob nun deutlich schneller und kann Schlösser aus bis zu 15 Metern entsperren.

Trotz dieser Verbesserungen hat die Batterielaufzeit nicht gelitten. Bis zu 60.000 Sperrungen sollen für rund zehn Jahre Lebensdauer ausreichen. Dabei können nicht nur einzelne, sondern maximal 100 Smart Locks in das Gerät einprogrammiert werden. Sollte ein Fob verloren gehen, kann er direkt in der App oder über die Weboberfläche gesperrt werden. Nuki möchte mit der neuen Generation nicht nur Privatanwender, sondern auch Firmen mit größeren Schließanlagen ansprechen. Aber auch für Zuhause bietet sich der Fob als Alternative zum Entsperren per Smartphone an.

Preis und Verfügbarkeit

Der Nuki Fob ist ab sofort für 39 Euro im Onlineshop des Herstellers bestellbar. Die Lieferzeit wird mit 3 bis 5 Werktagen angegeben. Ein mit dem Fob kompatibles smartes Türschloss von Nuki kostet 229 Euro.

