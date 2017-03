16.03.2017 - 16:56 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wer sich gerne in seiner eigenen Nostalgie verliert und jetzt etwas älter als 30 Jahre ist, hat ab Mitte April die Chance zu den TV-Serien seiner Kindheit zurückzukehren. Denn das Unternehmen Capcom bringt eine Spielesammlung mit dem Namen „The Disney Afternonn Collection“ heraus. Die Sammlung enthält sechs Spiele, die unter anderem Teil von DuckTales, Darkwing Duck und Käpt’n Balu sind.



Die Spiele kommen in rund einem Monat (Bild: Capcom)

Wer jetzt so um die 30 bis 35 Jahre alt ist, wird sich an diverse Disney-Serien aus seiner Kindheit erinnern können, darunter wahrscheinlich „DuckTales – Neues aus Entenhausen“, „Käpt‘n Balu und seine tollkühne Crew“, „Darkwing Duck“ und „Chip und Chap – Die Ritter des Rechts“. Einigen wird zudem sogar bewusst sein, dass es zu diesen TV-Serien auch diverse Videospiele gab. Das Unternehmen Capcom will nun einige dieser Spiele für die Xbox One, die PlayStation 4 und den Windows-PC neu herausbringen. Das dürfte das Nostalgiebedürfnis Vieler für einige Zeit vollständig abdecken.

Die Spielesammlung nennt sich „The Disney Afternoon Collection“ und kommt in den USA am 18. April auf den Markt. Wann es die Sammlung in Deutschland zu kaufen geben wird, ist nicht bekannt. Eventuell wird man sich die Collection aber importieren müssen. Der Preis wird bei 19,99 US-Dollar liegen.

Die sechs Original-Spiele waren für die NES

In der Spielesammlung sind folgende sechs Spiele enthalten: Chip’n Dale Rescue Rangers, Chip’n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, DuckTales, DuckTales 2 und TaleSpin. Capcom hat diese sechs Spiele von der NES auf neue, zeitgemäße Spieleplattformen portiert und nebenbei auch die Grafik überarbeitet. Zudem enthält die Spielesammlung auch Konzept-Kunst, Sketche, Musik und andere kultige Kleinigkeiten.

Von den Namen der Spiele sollte sich übrigens niemand verwirren lassen. Dabei handelt es sich in erster Linie um die englischen Originaltitel der TV-Serien: TaleSpin ist Käpt’n Balu und Chip’n Dale Rescue Rangers ist Chip und Chap – Ritter des Rechts.

P.S.: DuckTales wird es übrigens in diesem Sommer als völlig neue TV-Serie geben.