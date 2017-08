Im Jahr 2007 war das Internet für viele schon etwas alltägliches und die meisten Firmen und Nachrichtenportale waren dort bereits mit Webseiten vertreten. Das die Zeit aber in den letzten zehn Jahren nicht stehen geblieben ist, zeigt ein Blick zurück. Die Webseite tenyearsago.io lässt die Internetauftritte von Apple, YouTube & Co. wie damals aussahen.

Die Startseite von apple.com im Jahr 2007. (Bild: Screenshot)

Weniger Zeitlos als Apple: Youtube vor zehn Jahren (Bild: Screenshot)

imdb.com sah vor 10 Jahren deutlich unaufgeräumter aus. (Bild: Screenshot) 1 /3

Wir befinden uns auf der Webseite von Apple. „Say hello to iPhone“ steht da in großen Buchstaben, iTunes 7.3 wird zum Download angeboten und der iPod hat noch eine eigenen eigenen Reiter im Hauptmenü. Man merkt bereits, wir sind nicht auf der aktuellen Seite der Firma aus Californien, sondern auf der Version von vor zehn Jahren. Das erste iPhone ist gerade erst vorgestellt worden und noch ist nicht absehbar, welchen Einfluss es auf die Zukunft haben wird. Farbvarianten wie Gold, waren noch in weiter Ferne.

Insgesamt sieht die Seite aber selbst für heutige Augen noch relativ modern aus und enthält vieles, was auch die aktuelle Webseite beinhaltet. Schwarz ist noch immer eine dominierende Farbe der Startseite von Apple, die Grundaufteilung mit Menüs, großem Hauptteil und vier Unterthemen unter dem Hauptteil ist ebenfalls gleich geblieben. Natürlich begrüßt uns aber inzwischen das iPhone 7 in seinen fünf Farbvarianten. Den Blick zurück ermöglicht „Ten Years Ago“, eine Art Zeitmaschine für Webseiten.

Die Startseite von apple.com im Jahr 2007. (Bild: Screenshot)

Weniger Zeitlos als Apple: Youtube vor zehn Jahren (Bild: Screenshot)

imdb.com sah vor 10 Jahren deutlich unaufgeräumter aus. (Bild: Screenshot) 2 /3

Etwas weniger zeitlos sahen anderen Webseiten wie YouTube oder die Internet Movie Database aus. Die Menüstruktur hat sich bei diesen Seiten in den letzten zehn Jahren doch stark geändert und insgesamt sieht man ihnen die verstrichene Zeit an. Um Fair zu sein, YouTube war 2007 gerade erste eine Jahr alt und bei weitem noch nicht so beliebt, wie es heute der Fall ist.

Die Startseite von apple.com im Jahr 2007. (Bild: Screenshot)

Weniger Zeitlos als Apple: Youtube vor zehn Jahren (Bild: Screenshot)

imdb.com sah vor 10 Jahren deutlich unaufgeräumter aus. (Bild: Screenshot) 3 /3

Wer noch weiter in der Vergangenheit des Internets stöbern möchte und sich zum Beispiel mal die Webseite von Apple aus dem Jahr 1997 anschauen möchte, dem sei die Wayback Machine des Internetarchivs empfohlen. Einfach eine Domain eintippen und los geht die Reise in die Vergangenheit.