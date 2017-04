Der Update-Reigen von Apple nimmt kein Ende. An diesem Montag hat der Technologie-Konzern aus Cupertino erneut eine Software-Aktualisierung veröffentlicht. In diesem Fall wurde mit iOS 10.3.1 mehr oder minder ein Patch für das vergangene Woche für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlichte iOS 10.3 „nachgeschoben“, das die Sicherheit von Wi-Fi-Verbindungen erhöht.

Jetzt nicht entspannt zurücklehnen, sondern iPhone und iPad auf iOS 10.3.1 aktualisieren (Bild: CC0)

Die neue Softwareaktualisierung für Ihr iPhone oder iPad steht Ihnen ab sofort zum Download bereit. Falls Sie überrascht sind, dass doch erst letzte Woche ein größeres Update auf iOS 10.3 erfolgte, dann sind Sie mit diesem Gedanken nicht alleine. In jedem Fall aber hat das neue Update einen guten Grund, nämlich Ihre Sicherheit. Eine Woche nach der Veröffentlichung von 10.3 behebt 10.3.1 vor allem kritische Sicherheitslücken, die mit der Kommunikation in WLAN-Netzwerken zusammenhängen. Es wird entsprechend jedem nahegelegt, auch dieses Update vorzunehmen, selbst wenn Sie erst vergangene Woche Ihre Geräte vermeintlich auf den neuesten Stand gebracht zu haben glaubten.

Kleines Update auf iOS 10.3.1

Da es sich um ein kleines Update handelt, ist die Downloadgröße entsprechend überschaubar. Keine 30 MB umfasst iOS 10.3.1 auf den allermeisten Plattformen.

Apple selbst hat in der offiziellen Information während des Updatevorgangs lediglich davon gesprochen, dass iOS 10.3.1 Problembehebungen enthält und die Sicherheit Ihres iPhone und iPad erhöht. Bei der Durchsicht des zugehörigen Seicherheitsbulletins, das Apple im Infotext verlinkt, erhalten Sie jedoch weitergehende Informationen. Offenbar hat ein Softwareingenieur von Googles „Project Zero“ eine prekäre Sicherheitslücke aufgedeckt, die mit vielen im iPhone oder iPad verbauten Wi-Fi-Chips zu Problemen hätte führen können. Angreifer wären in der Lage gewesen, willkürlichen Code über den Wi-Fi-Chip auszuführen.

iOS 10.3 mit APFS

Auf vielen Geräten werden Sie nach der Installation von iOS 10.3 vor allem mit der Zeit eine Geschwindigkeitsverbesserung feststellen. Nicht so sehr in Benchmarks, die nur die theoretische Leistungskraft der Prozessoren berechnen, sondern vor allem im täglichen Umgang. Denn mit iOS 10.3 wurde das System mit APFS formatiert, Apples neuem Dateisystem. Dieses ist auf die Verwendung mit Flash-Speicher hin optimiert und führt deutlich weniger Dateiaktionen aus, wenn Sie nicht wirklich nötig sind. So wird unter dem Strich auch die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängert.