Aktuell bietet Amazon den Multifunktionsdrucker HP OfficeJet 6960 stark reduziert gegenüber der Preisempfehlung des Herstellers an. Doch auch gegenüber dem Online-Preisvergleich können Sie sparen. Und obendrein können Sie sogar von HP zusätzlich eine teilweise Rückerstattung erhalten, wenn Sie den Kaufbeleg einreichen und außerdem ein Altgerät einsenden.

Sie haben gerade einen alten Drucker rumstehen und möchten diesen durch einen neuen ersetzen? Wie wäre es mit dem Multifunktionsgerät OfficeJet Pro 6960 von Hewlett Packard. Dieses gibt es derzeit für nur 79 Euro bei Amazon. Versandkosten fallen nicht an. Der Vergleichspreis für das Gerät liegt derzeit bei knapp 100 Euro. Darüber hinaus können Sie bei HP noch Ihr Altgerät für bis zu 20 Euro zu Geld machen.

Zum Deal: OfficeJet Pro 6960 günstig kaufen.

Der OfficeJet Pro 6960 schafft bis zu 18 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und bis zu 10 Seiten pro Minute beim Farbdruck. Sie können das Gerät per USB oder Ethernet mit dem Rechner verbinden oder aber es per Wi-Fi ansteuern. Außerdem versteht es sich anstandslos mit Apples AirPrint-Schnittstelle.

Hinweis: Bis 31. Juli haben Sie die Möglichkeit, bei HP Ihr Altgerät einzusenden und dafür bis zu 20 Euro Gegenwert zu erhalten. Dazu müssen Sie sich für die Aktion bei HP online registrieren.