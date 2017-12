Die Nintendo Switch wurde über 10 Millionen mal verkauft. Die „neue“ Konsole des japanischen Videospielunternehmens hat heute den neuen Meilenstein erreicht. Für Nintendo ist das ein gutes Gefühl. Immerhin hat das Gerät schon jetzt beinahe die Verkaufszahlen der Vorgängerkonsole Wii U erreicht (knapp 14 Millionen Stück). Apple und einige andere Smartphone-Hersteller wie Samsung oder Xiaomi können bei derlei Verkaufszahlen aber höchstens schmunzeln. Während man das Gefühl hat, dass Videospiele im Mainstream angekommen sind, liegt dies vor allem an Smartphones (und Tablets). Denn die Verkaufszahlen moderner Spielekonsolen können mit denjenigen von iPhones und selbst iPads kaum mithalten.

Karteneinschub an Nintendo Switch (Bild: Stefan Molz)

Nintendo gab heute bekannt, dass die Switch den Meilenstein von 10 Millionen verkauften Geräten erreicht hat. Das Unternehmen ist stolz auf diese Zahl. Immerhin wurde die Konsole erst im März 2017 auf den Markt gebracht. In nicht mal einem Jahr hat man also bereits mehr als 70 Prozent der Verkaufszahlen des Vorgängermodells, Wii U, erreicht. Deren Produktion wurde eingestellt. Von ihr wurden seit 2012, also in bis dahin fünf Jahren, lediglich knapp 14 Millionen Stück verkauft.

Smartphone-Hersteller können nur müde lächeln

Apple kann über die Erfolgsgeschichte der Nintendo Switch freilich nur müde lächeln. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino hat von manchen Smartphone-Modellen mehr als 10 Millionen Geräte alleine am ersten Wochenende verkauft.