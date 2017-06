Hat er, oder hat er nicht? Phil Schiller will in den Anfangstagen der Entwicklung des iPhone keine physikalische Tastatur für das Gerät vorgeschlagen haben. Das beißt sich allerdings mit Details, die in einem neuen Buch geschrieben stehen, das bald erscheinen wird. Darin wird Tony Fadell von Autor Brian Merchant zitiert. Ersterer hat aus dem Nähkästchen geplaudert und nun will aber niemand die Unwahrheit gesagt haben.

Wenn Phil Schiller tatsächlich ein iPhone mit Tastatur bevorzugt haben soll, hätte es das Apple-Smartphone so wie heute vermutlich nicht gegeben (Bild: CC0)

Am 22. Juni 2017 erscheint ein neues Buch über das iPhone. „The One Device: The Secret History of the iPhone“ von Brian Merchant verspricht viele Interna preiszugeben, die man bisher so nicht kannte. Dazu hat der Autor mit vielen Leuten gesprochen, die entweder direkt oder indirekt mi Apple in Verbindung standen. Einer davon: Tony Fadell. Dieser wird in dem Buch zitiert. Fadell „soll gesagt“ haben, dass Apples Marketing-Chef Phil Schiller zur Einführung des iPhones ein starker Verfechter einer physikalischen Tastatur nach dem Beispiel des BlackBerry gewesen sein soll. Hätte Schiller sich mit seiner Idee durchgesetzt, so steht es geschrieben, hätten wir das iPhone, wie wir es heute kennen, nicht (so schnell) erlebt.

Alles falsch: Schiller und Fadell intervenieren

Nun wurden einige Inhalte vorab bereits online diskutiert, um die Werbetrommel zu rühren. Doch dann hieß es auf einmal: alles falsch. Denn Phil Schiller twitterte kurz nach der Veröffentlichung eines Beitrags auf „The Verge“, die Behauptungen seien nicht wahr. Man solle nicht alles glauben, was man liest, so Schiller weiter.

Not true. Don't believe everything you read... — Philip Schiller (@pschiller) June 13, 2017

Und dann ist da Tony Fadell. Der sieht in Schiller einen guten Freund und Kollegen, erklärt er. Die Geschichte über Schiller sei „nicht wahr“. Er habe den Autor gebeten, diese zu korrigieren.

I respect @pschiller as a colleague & friend. The story about him is not true. Have asked writer to correct the record. https://t.co/87BkZGcHSi — Tony Fadell (@tfadell) June 14, 2017

Einer lügt!

Am besten auf den Punkt bringt diese Posse John Gruber von „Daring Fireball“. Denn der schreibt zynisch darüber, dass entweder Fadell falsch zitiert wurde oder aber, dass er richtig zitiert wurde und dann aber jetzt die Wahrheit nicht mehr akzeptieren möchte. Am Ende lüge entweder Fadell oder Merchant.