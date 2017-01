Sie verlegen gerne Ihren Schlüssel? Oder Sie wissen manchmal nicht, wo Sie Ihr Smartphone gelassen haben? Der Gigaset Keeper kann Ihnen helfen, dabei und bei anderen Gegebenheiten, wenn Sie Dinge wiederfinden wollen. Derzeit gibt es ihn bei Voelkner dank Gutschein günstiger.

Gigaset Keeper Bluetooth Dongle (Bild: Gigaset)

Was ist der Gigaset Keeper? Er ist ein Bluetooth-Dongle, der spielend an den Schlüsselbund passt. Sie können ihn aber auch einfach in der Nähe Ihres Schmucks aufbewahren oder im Auto, damit Sie es jederzeit im Parkhaus wiederfinden. Wenn Sie sich von ihm entfernen, erhalten Sie Push-Nachrichten, wenn Sie sich ihm nähern ebenfalls. Diese sind per App für jeden Keeper individuell einstellbar.

Das kleine Gadget arbeitet mit einer App am Smartphone zusammen. So können Sie im Umkehrschluss auch Ihr Smartphone wiederfinden, wenn Sie gerade nicht wissen, wo es sich befindet. Tippen Sie dazu nur zweimal auf den Keeper und die App auf Ihrem Smartphone macht Geräusche, die Ihnen helfen, es wiederzufinden.

Zum Deal: Gigaset Keeper mit Gutschein günstiger.

Es gibt den Keeper bei Voelkner in Weiß oder Schwarz. Normalerweise kostet er 19,99 Euro zuzüglich Versandkosten. Er wird allerdings nun mit dem Gutscheincode „keepercash“ fünf Euro reduziert angeboten. Sie bekommen das Gadget also für 14,99 Euro. Versandkosten fallen außerdem nicht an. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.