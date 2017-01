Nur heute bekommen Sie den 43PUS6401 von Philips stark reduziert. Der 4K-Fernseher bietet manche Annehmlichkeit. Das Beste ist allerdings sein Preis. Im Rahmen von iBoods Tagesaktionen liegt die Offerte 100 Euro unterhalb des nächsten Vergleichspreises und mehr als 50 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Ein Haken, wenn er denn einer ist: Das Gerät wurde generalüberholt.

Philips 43PUS6401 4K Smart TV (Bild: Philips)

Bei einigen Apple-Produkten frotzelten manche Fans zuletzt: Generalüberholt sei besser als neu, da die Kinderkrankheiten nachweislich beseitigt seien. Doch nicht für jeden ist das ein Kaufargument. Manche von Ihnen wollen in jedem Fall Neuware, komme was wolle. Doch für diejenigen unter Ihnen, die auf der Suche nach einem hochwertigen und gleichzeitig günstigen Ultra-HD-Fernseher sind, haben wir dieses Angebot herausgesucht.

Zum Deal: Philips 43PUS6401 4K Smart TV stark reduziert.

Der Philips 43PUS6401 bietet neben Ultra-HD-Auflösung und zweiseitigem Ambilight noch ein Betriebssystem der Konkurrenz. Auf dem Fernseher ist Android 5.1 (Lollipop) installiert. Ein Vorteil ist, dass Sie so auf eine Vielzahl von Apps zugreifen können und auf eigenes Risiko hin auch Mediastreaming-Apps wie Kodi installieren können, über die Ihnen ein schier unendliches Fernsehprogramm ermöglicht wird.

8 GB Speicher sind von Haus aus dabei und können per USB erweitert werden. HDCP 2.2 wird an zwei von vier HDMI-Anschlüssen unterstützt. Außerdem verfügt der Fernseher noch über einen Scart-Anschluss und drei USB-Eingänge, sowie diverse weitere. Die kompletten Features entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Shop von iBood. Und was kostet der Spaß nun? 369,95 Euro für einen Fernseher, der generalüberholt wurde und für den Sie eine Garantie erhalten. Der nächstbeste Preis liegt mehr als 100 Euro über dem Angebot bei iBood. Die UVP des Herstellers liegt bei 799 Euro.

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht, endet spätestens aber morgen.