Selfie-Sticks sind noch heute in der Öffentlichkeit umstritten. Sie gehören aber mittlerweile zum Zeitgeist. Wenn Sie wollen, können Sie einen zum Schnäppchenpreis ergattern, ab 2 Euro.

Selfie-Stick für iPhone (Bild: TaoTronics)

Im Onlineshop von Amazon wird ein Selfie-Stick von TaoTronics derzeit ab zwei Euro angeboten. Er ist auch für Smartphones wie das neue iPhone 7 ausgelegt.

Die normale Produktseite zeigt einen Preis von 9,99 Euro an. Unterhalb der Preisangabe finden Sie allerdings einen Hinweis auf „Aktuelle Angebote“. Klicken Sie auf das Auswahlmenü rechts daneben, in dem es heißt „Werbeaktion(en)“. Darin können Sie an einer Rabatt-Aktion mit 80 Prozent Preisnachlass teilnehmen. Klicken Sie auf den Button und legen das Produkt in Ihren Warenkorb. Statt der 9,99 Euro, finden Sie den Selfie-Stick in Ihrem Warenkorb, kurz vor Ende des Bestellvorgangs, dann für knapp zwei Euro.

Zum Deal: Selfie-Stick mit 80 Prozent Preisnachlass.

Wenn Sie Prime-Kunde bei Amazon sind, erhalten Sie das Zubehör gratis per Post. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Der Anbieter macht keine Angabe dazu, wie lange es anhält.